Massives Verkehrschaos am Gotthard-Nordportal an Pfingsten

Schwere Staus am Gotthard-Tunnel und auf der Alternativroute San Bernardino führen zu massiven Zeitverzögerungen für Reisende am Pfingstwochenende.

Die Situation an den Schweiz er Alpenpässen hat an diesem Pfingstwochenende einen kritischen Punkt erreicht. Insbesondere am Gotthard -Strassentunnel zeigt sich das gewohnte, aber dennoch jedes Mal überraschende Chaos der Feiertage.

Bereits in den frühen Morgenstunden des Samstags staute es sich vor dem Nordportal auf zehn Kilometer. Doch dies war erst der Anfang einer dramatischen Entwicklung. Gegen 10 Uhr morgens hatte sich die Länge der Warteschlange bereits verdoppelt, sodass die Autofahrer mit einem Stau von mindestens zwanzig Kilometern konfrontiert waren. Die Zeitverzögerungen sind massiv; laut Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) müssen die Verkehrsteilnehmer mit einer zusätzlichen Reisezeit von über drei Stunden und zwanzig Minuten rechnen.

Dies führt nicht nur zu einer enormen psychischen Belastung für die Reisenden, sondern auch zu erheblichen logistischen Problemen auf der gesamten Autobahnstrecke. Die Hoffnung vieler Autofahrer, dem Chaos durch die Nutzung von Alternativrouten zu entgehen, erwies sich schnell als Trugschluss. Die Route über die A13 via San Bernardino-Tunnel, die oft als primäre Ausweichmöglichkeit dient, ist ebenfalls völlig überlastet. Dort bildeten sich Staus von bis zu siebzehn Kilometern, was die Situation insgesamt verschärft.

In einer dringenden Empfehlung riet der TCS den Pendlern und Touristen, gänzlich auf andere Wege auszuweichen. Vorgeschlagen wurden die A9 über den Simplonpass oder die Nutzung des Autoverlads am Lötschberg. Diese Alternativen sind zwar oft zeitaufwendiger oder kostenpflichtig, bieten jedoch in solch extremen Spitzenzeiten die einzige Chance, nicht stundenlang im stehenden Verkehr festzusitzen. Die Koordination dieser Verkehrsströme stellt die Behörden vor eine gewaltige Herausforderung, da die Kapazitäten der Tunnel streng limitiert sind.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte bereits im Vorfeld gewarnt, dass an diesem Pfingstwochenende mit einem besonders hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen sei. Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, dass gerade die Kombination aus gutem Wetter und Feiertagen zu diesen extremen Spitzen führt. Ein Blick in die Statistik verdeutlicht die Dimensionen: Der absolute Rekordstau am Gotthard-Nordportal wurde im Jahr 2018 ebenfalls an Pfingsten gemessen und betrug damals unglaubliche achtundzwanzig Kilometer.

Obwohl die aktuelle Situation noch nicht dieses Ausmass erreicht hat, nähert sie sich gefährlich an. Die Diskussion über die dauerhafte Lösung dieses Problems – sei es durch den Ausbau der Infrastruktur oder eine verstärkte Förderung des Schienenverkehrs – wird durch solche Ereignisse immer wieder neu entfacht. Es bleibt festzustellen, dass die Engpässe in den Alpen ein strukturelles Problem bleiben, solange die individuelle Mobilität per Auto bei Urlaubsreisen so dominant bleibt.

Zusätzlich zu den reinen Zeitverlusten ergeben sich aus diesen Staus weitere Probleme. Die Emissionen der im Leerlauf stehenden Fahrzeuge belasten die empfindliche Umwelt der Bergregionen erheblich.

Zudem steigt die Unfallgefahr in den Staus durch Unaufmerksamkeit oder Frustration der Fahrer. Die Rettungswege für Notfalldienste werden durch die massiven Kolonnen erschwert, was im Falle eines Unfalls im Tunnel oder auf der Zufahrtsstrasse fatale Folgen haben könnte. Die Schweizer Behörden versuchen zwar, durch ein dynamisches Ampelsystem den Zufluss zu regulieren, doch bei einem derartigen Andrang stossen auch diese Massnahmen an ihre Grenzen.

Die Reisenden sind letztlich auf ihre Geduld und eine präzise Planung angewiesen, um die beschwerlichen Wege über die Alpen zu bewältigen





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