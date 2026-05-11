Ein internationales Schmuggelnetzwerk hat die Bemühungen der USA im Kampf gegen digitale Schwachstellen der westlichen Wirtschaft erschüttert. Das Zentrum der Ermittlungen steht an der obigen Bangkok-basierten Firma OBON Corp, die die "Siam AI Cloud" betreibt und für die Thailand auf den Hut gejagt war. US-Staatsanwälte werfen OBON vor, die privilegierte Position ausnutzen zu haben, um als überlegene Schnittstelle für den chinesischen Markt fungieren zu können, indem sie High-End-Server illegal nach China umleitet haben.

Ein massives Schmuggelnetzwerk hat die globalen Bemühungen der USA heimgeswytzt. Im Zentrum der Ermittlungen steht die in Bangkok ansässige OBON Corp, die bisher als Aushängeschild der thailändischen Digitalisierung galt.

Das Unternehmen betreibt die "Siam AI Cloud", ein nationales Prestigeprojekt, das Thailand eigentlich an die Spitze der technologischen Entwicklung in Südostasien führen sollte. Nun werfen US-Staatsanwälte der Firma vor, ihre privilegierte Position genutzt zu haben, um als verdeckte Schnittstelle für den chinesischen Markt zu fungieren. In illegalen Transaktionen mit einer Raffinesse über simplen Schmuggel hinausgingen, wurden High-End-Server des kalifornischen Herstellers Super Micro Computer, die mit begehrten H190- und Blackwell-Chips von Nvidia bestückt waren, systematisch nach China umgeleitet.

Die illegalen Transaktionen umfassen demnach schätzungsweise mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar. Dabei gingen die Drahtzieher mit einer Raffinesse vor, die weit über simplen Schmuggel hinausgeht: Die Server wurden legal nach Thailand importiert, dort in Lagerhäusern umgepackt und anschliessend mit gefälschten Frachtpapieren als "Gebrauchtware" oder "Büromaterial" deklariert. Um die US-Exportkontrollen vollends ins Leere laufen zu lassen, wurden die Seriennummern der Hardware physisch entfernt und durch die Nummern älterer, nicht sanktionierter Modelle ersetzt. Besonders brisant ist die Verknüpfung zum chinesischen Tech-Giganten Alibaba.

Während die US-Ermittler Beweise für Zahlungsströme sehen, die über Strohfirmen direkt mit Alibabas Cloud-Sparte verknüpft sein sollen, weist der Konzern jede Verantwortung von sich. Alibaba betont, dass man sich an internationale Gesetze halte und die betreffende Hardware nie direkt beiOBON bestellt habe. Doch die US-Behörden vermuten, dass solche "Umweg-Käufe" über Drittländer wie Thailand zunehmend von chinesischen Tech-Firmen genutzt werden könnten. Dieser Skandal hat weitreichende Konsequenzen.

Für den Hardware-Zulieferer Super Micro Computer kam die Nachricht zur Unzeit. Die Aktie des Unternehmens, das ohnehin unter der Beobachtung von Leerverkäufern steht, hatte nach der Anklage im März erhebliche Kursverluste verzeichnet.

Zudem gerät Thailand nun politisch unter massiven Druck aus Washington. Das Land läuft Gefahr, seinen Status als sicherer Technologiehafen zu verlieren, was weitreichende Folgen für künftige Investitionen von US-Firmen wie Microsoft oder Google in Thailand und der Region haben könnte





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