Massiver russischer Luftangriff auf die Ukraine - Polen alarmiert Luftabwehr

Russland hat in der Nacht erneut einen großangelegten Luftangriff auf die Ukraine durchgeführt. Präsident Selenskyj berichtet von Bränden und dem Einsatz der Luftabwehr. Polen hat als Vorsichtsmaßnahme seine Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt und Kampfjets aufsteigen lassen.

In der Nacht zum Sonntag hat Russland erneut einen massiven Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj waren mehrere Regionen des Landes betroffen.

Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die anfliegenden Raketen und Drohnen abzuwehren. Selenskyj erklärte auf der Plattform Telegram, dass es zu mehreren Bränden gekommen sei, die teils durch herabfallende Trümmerteile abgeschossener Raketen verursacht wurden. Die genaue Anzahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden waren zunächst unklar. Die ukrainischen Behörden riefen die Bevölkerung auf, bei Luftalarm Schutz zu suchen und die Warnungen nicht zu ignorieren.

Selenskyj betonte, dass die ukrainische Flugabwehr in Bereitschaft sei, aber der fehlende Nachschub westlicher Verbündeter für die Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern Probleme bereite. Er forderte die internationalen Partner auf, die Lieferungen von Luftabwehrsystemen und Munition zu beschleunigen. Im westlichen Nachbarland Polen reagierte das Militär auf die russischen Angriffe. Auf der Plattform X erklärte die polnische Armee, dass die Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt worden sei und Militärflugzeuge aufgestiegen seien.

Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der Gefahr durch umherfliegende Raketen und Trümmerteile. In Polen kommt es bei größeren Angriffen in der Ukraine immer wieder zur Alarmierung der Luftabwehr, manchmal steigen dabei auch Kampfjets auf. Die polnischen Behörden versicherten der Bevölkerung, dass die Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden seien, um mögliche Bedrohungen abzuwehren. Bisher gab es keine Berichte über Einschläge auf polnischem Gebiet.

Russland hatte Kiew erst vor knapp zehn Tagen massiv mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte seit Ende vergangener Woche vor einem weiteren massiven russischen Luftangriff. In einer Videobotschaft am Samstag sagte er: Die Information des Geheimdienstes über einen möglichen massiven Angriff bleibt aktuell. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarm nicht zu ignorieren.

Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Beide Kriegsparteien setzen dabei massiv Drohnen und Raketen gegen Ziele im Hinterland des Gegners ein. Die internationale Gemeinschaft hat Russland für die Angriffe verurteilt und die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. Dennoch bleibt die Situation angespannt, und die Zivilbevölkerung leidet unter den ständigen Angriffen





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