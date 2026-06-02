Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kyjiw und andere Landesteile erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei gab es Behördenangaben zufolge landesweit insgesamt 9 Tote und fast 100 Verletzte. Im Zentrum von Kyjiw waren in der Nacht heftige Explosionen zu hören.

Massiver Angriff auf die Ukraine : Tote in Dnipro , Explosionen in Kyjiw . Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kyjiw und andere Landesteile erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen.

Dabei gab es Behördenangaben zufolge landesweit insgesamt 9 Tote und fast 100 Verletzte. Im Zentrum von Kyjiw waren in der Nacht heftige Explosionen zu hören. Dabei wurden in der Dreimillionenstadt mindestens vier Menschen getötet und 58 weitere verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb. 40 von ihnen würden stationär behandelt, darunter zwei Kinder. Mehrere Gebäude wurden demnach beschädigt und gerieten in Brand.

Viele Einwohner suchten Zuflucht in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern. Kurzzeitig kam es auch zu Stromausfällen und Problemen bei der Wasserversorgung. Im Morgengrauen zeugten schwarze Rauchwolken über dem Zentrum von Bränden. Bei dem nächtlichen Angriff wurden Behördenangaben zufolge mindestens 5 Menschen getötet und 25 weitere verletzt.

Davon würden 23 aktuell im Krankenhaus behandelt, darunter ein 13 Jahre altes Mädchen. In der östlichen Stadt Charkiw wurden demsetzte Moskau bei den Attacken auch ballistische Raketen und Marschflugkörper ein. Weder diese Angaben noch jene zu den Opferzahlen ließen sich unabhängig überprüfen. In Kyjiw stürzte im Bezirk Podilskyj ein mehrstöckiges Wohnhaus nach einem Angriff ein, wie Bürgermeister Klitschko auf Telegram schrieb.

Es werde befürchtet, dass Menschen unter den Trümmern verschüttet sind. Anderswo habe ein Angriff die oberen Stockwerke eines 15-stöckigen Wohnhauses beschädigt. Es gebe mehrere Brände im Stadtgebiet. Angesichts der russischen Angriffe in der Ukraine sei die Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt worden, Militärflugzeuge seien aufgestiegen.

In Polen kommt es bei grösseren Angriffen in der Ukraine immer wieder zur Alarmierung der Luftabwehr, manchmal steigen dabei auch Kampfjets von Nato-Partnern auf. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte seit Ende vergangener Woche mehrmals vor einem weiteren massiven russischen Luftangriff. Die Information des Geheimdienstes über einen möglichen massiven Angriff bleibt aktuell, sagte der Staatschef in einer Videobotschaft am Samstag. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarm nicht zu ignorieren.

Zwar sei die ukrainische Flugabwehr in Bereitschaft, erklärte Selenskyj. Jedoch räumte er ein, dass fehlender Nachschub westlicher Verbündeter für die Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern Probleme bereite. Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kyjiw erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Im Zentrum der Dreimillionenstadt waren heftige Explosionen zu hören.

Viele Einwohner suchten in der Nacht Zuflucht in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern. Kurzzeitig kam es auch zu Stromausfällen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte auf der Plattform Telegram, die Luftabwehr sei im Einsatz. Er berichtete von mehreren Bränden, die teilweise durch herabfallende Trümmer abgeschossener Raketen verursacht worden seien.

Auch aus den Grossstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja wurden Angriffe mit Raketen und Drohnen gemeldet. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland dabei auch ballistische Raketen ein. In Polen erklärte das Militär auf der Plattform X, angesichts der russischen Angriffe in der Ukraine sei die Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Zudem seien Militärflugzeuge aufgestiegen. In Polen kommt es bei grösseren Angriffen in der Ukraine regelmässig zur Alarmierung der Luftabwehr; mitunter steigen dabei auch Kampfjets von Nato-Partnern auf. Die Ukraine hat Russland mit der vor einem Jahr begonnenen Operation Pawutina (Spinnennetz) nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwer in Bedrängnis gebracht. Diese Operation hat vieles verändert, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Zu dieser Operation gehörten neben dem Einsatz neuer, weitreichender Drohnen gegen die russische Erdöl- und Militärindustrie auch gezielte und koordinierte Kommandoeinsätze hinter den feindlichen Linien. Weitere Details wollte Selenskyj nicht verraten. Vor allem werde das russische Militär durch sogenannte asymmetrische Kriegsführung getroffen. Unsere Soldaten sind nun in der Lage, die russische Militärlogistik praktisch bis in die gesamte Tiefe des vorübergehend besetzten Gebiets zu treffen, sagte Selenskyj.

Für den Besatzer gibt es im Süden und Osten unseres Landes praktisch keine sicheren Strassen mehr. Das Ergebnis seien Versorgungsengpässe in den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine sowie auf der Halbinsel Krim





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