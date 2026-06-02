Massive russische Angriffe auf die Ukraine: Tote in Dnipro und Explosionen in Kyjiw

Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. In Kyjiw und Dnipro gab es Tote und Verletzte. Präsident Selenskyj warnt vor weiteren Angriffen und berichtet von Erfolgen der Operation Pawutina gegen die russische Logistik.

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit einem massiven Raketen- und Drohnenangriff überzogen. In der Hauptstadt Kyjiw waren heftige Explosionen zu hören, und in der gesamten Stadt suchten viele Einwohner Schutz in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern.

Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete auf Telegram von mehreren Bränden, die durch herabfallende Trümmer abgeschossener Raketen verursacht wurden. Besonders schwer getroffen wurde der Bezirk Podilskyj, wo ein mehrstöckiges Wohnhaus einstürzte. Rettungskräfte befürchten, dass Menschen unter den Trümmern verschüttet sind. Ein weiterer Angriff beschädigte die oberen Stockwerke eines 15-stöckigen Wohnhauses.

Insgesamt wurden in Kyjiw mindestens vier Menschen getötet und 58 verletzt, darunter zwei Kinder, die stationär behandelt werden. Der Angriff führte kurzzeitig zu Stromausfällen und Problemen mit der Wasserversorgung. Im Morgengrauen waren schwarze Rauchwolken über dem Zentrum zu sehen. In der zentralukrainischen Stadt Dnipro wurden bei dem nächtlichen Angriff Behördenangaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet und 25 weitere verletzt, darunter ein 13-jähriges Mädchen, das im Krankenhaus behandelt wird.

Die östliche Stadt Charkiw wurde ebenfalls angegriffen, wobei die ukrainische Luftwaffe berichtete, dass Russland ballistische Raketen und Marschflugkörper einsetzte. Die Angaben zu den Opferzahlen ließen sich nicht unabhängig überprüfen. In Polen erklärte das Militär, angesichts der russischen Angriffe sei die Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt worden, und Militärflugzeuge seien aufgestiegen. Polen alarmiert regelmäßig seine Luftabwehr bei größeren Angriffen in der Ukraine, und mitunter steigen dabei auch Kampfjets von Nato-Partnern auf.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seit Ende der vergangenen Woche mehrfach vor einem weiteren massiven russischen Luftangriff gewarnt. In einer Videobotschaft am Samstag sagte er, die Geheimdienstinformationen über einen möglichen massiven Angriff blieben aktuell. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarm nicht zu ignorieren. Die ukrainische Flugabwehr sei zwar in Bereitschaft, doch der fehlende Nachschub westlicher Verbündeter erschwere die Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern.

Gleichzeitig berichtete Selenskyj von Erfolgen der ukrainischen Operation Pawutina, die vor einem Jahr begonnen wurde. Diese Operation habe vieles verändert, so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Zu ihr gehörten neben dem Einsatz neuer, weitreichender Drohnen gegen die russische Erdöl- und Militärindustrie auch gezielte und koordinierte Kommandoeinsätze hinter den feindlichen Linien. Weitere Details nannte er nicht.

Vor allem werde das russische Militär durch asymmetrische Kriegsführung getroffen. Unsere Soldaten sind nun in der Lage, die russische Militärlogistik praktisch bis in die gesamte Tiefe des vorübergehend besetzten Gebiets zu treffen, erklärte Selenskyj. Für den Besatzer gebe es im Süden und Osten des Landes praktisch keine sicheren Straßen mehr. Die Folge seien Versorgungsengpässe in den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine sowie auf der Halbinsel Krim.

Der Angriff auf Kyjiw und andere Städte zeigt, dass Russland trotz dieser Erfolge weiterhin zu massiven Luftangriffen fähig ist. Die ukrainische Luftabwehr hat in der Nacht mehrere Raketen und Drohnen abgefangen, doch die Zahl der einschlagenden Geschosse bleibt hoch. In den betroffenen Städten sind Rettungskräfte und Feuerwehr unermüdlich im Einsatz, um die Schäden zu beheben und die Verletzten zu versorgen. Die internationale Gemeinschaft hat die Angriffe verurteilt und ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt.

Präsident Selenskyj appellierte erneut an die Verbündeten, die Lieferung von Luftabwehrsystemen und Munition zu beschleunigen, um die Zivilbevölkerung besser schützen zu können. Der Krieg in der Ukraine hat seit seinem Beginn im Februar 2022 Tausende von Menschenleben gefordert und Millionen in die Flucht getrieben. Die jüngsten Angriffe unterstreichen die anhaltende Bedrohung durch russische Raketen und Drohnen, die oft Wohngebiete und zivile Infrastruktur treffen.

Die Ukraine wehrt sich weiterhin mit Unterstützung des Westens, doch der Kampf um die Lufthoheit bleibt eine der größten Herausforderungen. Die Operation Pawutina zeigt, dass die Ukraine auch offensiv tätig ist, um die russische Logistik zu stören. Dennoch sind die menschlichen Kosten hoch, und jede Nacht bringen neue Opfer. Die Bewohner von Kyjiw und anderen Städten leben in ständiger Angst vor dem nächsten Alarm, während die Luftabwehrsysteme auf Hochtouren laufen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die militärische Lage in den kommenden Wochen entwickeln wird. Klar ist, dass beide Seiten weiterhin zu intensiven Angriffen bereit sind und die Zivilbevölkerung die Hauptlast trägt





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