Vor Donald Trumps Ankunft in Manila demonstrieren Tausende gegen den Asean-Gipfel. Fast 300 Menschen wurden festgenommen, da die Versammlung keine Genehmigung hatte.

Am Montagabend, drei Tage bevor Donald Trump am Dienstagabend offiziell zum Asean-Gipfel auf den Philippinen eintrifft, herrscht in der Hauptstadt Manila eine angespannte Stimmung. Zahlreiche Menschen sind trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen auf die Straßen gegangen, um ihre Opposition gegen die Teilnahme des US-Präsidenten und die wachsende geopolitische Präsenz der Vereinigten Staaten in der asiatischen Region zum Ausdruck zu bringen. Die Polizei reagierte mit einem harten Vorgehen, das zu einer erheblichen Anzahl an Festnahmen führte, da die Organisatoren der Demonstration keine behördliche Genehmigung für die Zusammenkunft vorlegen konnten.

Gewaltfreie Demonstrationen mit fast 300 Festnahmen

Bereits am Sonntag, dem ersten Tag des Gipfeltreffens, ergriffen die philippinischen Sicherheitskräfte frühzeitig Maßnahmen gegen die Demonstranten. Nach Angaben der Polizei wurden an diesem Tag knapp 300 Personen festgenommen. Die Behörde begründete dieses Vorgehen explizit damit, dass die Versammlung nicht genehmigt war. Trotz der hohen Zahl an Inhaftierungen setzten die Proteste am Montag ihren Lauf fort. Auf transparenten Schildern war deutlich zu lesen: Trump raus - die Philippinen stehen nicht zum Verkauf. Diese Parole fasste die allgemeine Stimmung unter den Teilnehmern zusammen, die sich gegen die wahrgenommene Dominanz der USA aussprachen und eine unabhängige außenpolitische Haltung der philippinischen Regierung einforderten.

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Bürgerinitiativen kritisieren Kosten und Logistikeinschränkungen

Die Organisatoren der Demonstrationen verurteilten das polizeiliche Vorgehen und die Auflösung des Marsches scharf. Sie erklärten eindeutig, dass von den friedlichen Demonstrationen keine Gefahr für die Teilnehmer des Gipfels ausgehe. Stattdessen hoben sie hervor, dass die massiven Vorbereitungen auf den Asean-Gipfel die normale Bevölkerung erheblich belasten. Die Stadtverwaltung hatte umfangreiche Straßen sperren lassen, was zu erheblichen Verkehrsproblemen führte. Zudem wurden mehrere Flugausfälle registriert, die den Alltag der Menschen in der Metropole störten. Auch Straßenhändler wurden vertrieben, was ihre Lebensgrundlage unmittelbar bedrohte. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist der finanzielle Aspekt: Medienberichten zufolge hat die philippinische Regierung umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro für die Durchführung des dreitägigen Treffens ausgegeben. Aktivisten werfen der Regierung vor, diese immensen Summen für ein Treffen aufzuwenden, das primär den Interessen ausländischer Mächte dient.

Geopolitische Spannungen und industrielle Konkurrenzprojekte

Neben den lokalen Auswirkungen richtet sich der Unmut der Demonstranten auch gegen die überregionale Politik der USA. Die Aktivistinnen und Aktivisten werfen Washington vor, durch wirtschaftliche Interessen und militärische Eskalation die gesamte Region zu destabilisieren. Ein spezifisches Anliegen der Protestierenden betrifft die Initiative Pax Silica. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein von US-amerikanischen Firmen geführtes Industrieprogramm, das den Bau eines großen Industriekomplexes im Norden der Philippinen vorsieht. Die Kritiker argumentieren, dass solche Vorhaben auf die Ausbeutung lokaler Ressourcen abzielen und die Souveränität des Landes aushöhlen. Die USA planen, nach dem Besuch auf den Philippinen direkt weiterzumarschieren zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft nach Shenzhen in China. Dort ist ein Dreiertreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant, was die komplexe diplomatische Lage zusätzlich unterstreicht.

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Internationale Gäste und wirtschaftliche Interessen Kanadas

Neben den elf Asean-Mitgliedstaaten sind zahlreiche internationale Partner in Manila vertreten, was die strategische Bedeutung des Standorts unterstreicht. Zu den geladenen Gästen zählen neben den USA auch China, Indien, Japan, Südkorea und Australien. Auf hoher Ebene nehmen Kanadas Premierminister Mark Carney, der russische Außenminister Sergej Lawrow, UN-Generalsekretär António Guterres und die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, an den Gesprächen teil. Beide Gipfel, der Asean-Treffen und der Apec-Gipfel, dienen in erster Linie dazu, die wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen, ungelöste Handelsfragen zu klären und über sensible regionale Sicherheitsfragen zu beraten. Für die globalen Großmächte ist Südostasien aufgrund seiner strategisch bedeutsamen geographischen Lage, der wichtigen globalen Handelsrouten und der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung ein extrem interessanter Raum.

Handelsverhandlungen und Alternativen für den kanadischen Markt

In einem direkten Zusammenhang mit den laufenden Gipfeltreffen wurden am Montag ernsthafte Konsequenzen für die globale Automobilindustrie bekannt. Kanadas Premierminister Mark Carney gab in Kambodscha, vor seinem geplanten Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in dieser Woche, zu erkennen, dass Kanada im Falle eines Scheiterns der Handelsgespräche mit den USA künftig verstärkt auf chinesische Autobauer setzen könnte. Carney betonte zwar, dass die Priorität Kanadas weiterhin auf einer Einigung mit den USA liege, da diese notwendig sei, um eine wirtschaftlich tragfähige Autoindustrie im eigenen Land zu sichern. Die aktuelle US-Handelspolitik habe jedoch die bisher eng verflochtene nordamerikanische Automobilproduktion zunehmend unter Druck geraten. Sollte es gelingen, kanadische Arbeitskräfte und Produktionskapazitäten nicht mehr ausreichend in den nordamerikanischen Markt einzubinden, könnten sich neue Kooperationsmöglichkeiten mit europäischen, chinesischen oder japanischen Herstellern ergeben. Auf die Frage, ob potenzielle chinesische Investitionen als Druckmittel in den Verhandlungen mit den USA dienen könnten, antwortete Carney klar: Es ist kein Druckmittel. Aber Aktion, Reaktion.