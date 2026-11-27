Aktuelle Rückrufe bei Migros, Coop, Aldi und Rossmann betreffen Produkte mit Listerien, falschen Allergen-Hinweisen und gesundheitsschädlichen Stoffen wie Bisphenol AF. Wichtig für Konsumenten.

Die Schweizer Lebensmittelüberwachung verzeichnet eine hohe Anzahl an Rückrufen aufgrund von Produktionsfehlern und unzureichenden Deklarationen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ( BLV) hat Warnungen ausgegeben, die verschiedene Handelsketten wie Migros, Coop und Aldi Suisse betreffen. Betroffen sind unter anderem Rindfleischprodukte, Hähnchenbrustfilets und Babynahrung, bei denen das Risiko für Verbraucher durch Allergene, Bakterien oder chemische Verunreinigungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Allergen-Risiko bei Anna's Best bei Migros

Die Konsumentenschutzorganisationen haben festgestellt, dass bei dem Produkt "Momos Beef" der Marke Anna's Best, das exklusiv bei Migros verkauft wird, ein schwerwiegender Verpackungsfehler vorliegt. Es besteht die Möglichkeit, dass versehentlich vegetarische Momos statt der mit Rindfleisch deklarierten Varianten abgepackt wurden. Dieser Fehler ist besonders gefährlich für Menschen, die allergisch auf Milch oder Sesam reagieren, da auf den betroffenen Packungen der Hinweis auf diese Allergene fehlt. Migros hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen umfassenden Rückruf eingeleitet, um Gesundheitsgefährdungen für Allergiker zu verhindern.

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Gefährliche Listerien in Aldi Suisse Hähnchenprodukten

In 150-Gramm-Packungen mit Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke der Marke Aldi Suisse wurden Listerien nachgewiesen, was zu einem sofortigen Rückruf aller betroffenen Sorten führte. Die Rückrufe betreffen die Varianten Mini-Classic, Mini-Curry und Mini-Paprika mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 14., 17., 20., 24. und 30. November 2026. Das BLV rät dringend vom Verzehr ab, da eine Listerien-Infektion für Schwangere, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem schwere und teils tödliche Folgen haben kann. Die Produkte wurden schweizweit aus dem Verkauf genommen und stammen vom Lieferanten Wiesenhof International GmbH.

Falsches Verbrauchsdatum bei Coop Roastbeef-Produkten

Coop ruft drei spezifische Roastbeef-Produkte zurück, da auf den Packungen fälschlicherweise der 29. Dezember 2026 als Verbrauchsdatum angegeben ist, das korrekte Datum jedoch der 29. November 2026 lautet. Der Detailhändler betont, dass nur diese spezifischen Chargen betroffen sind und andere Verbrauchsdaten unbeeinträchtigt bleiben. Betroffen sind Bell Roastbeef (ca. 70 g, Art.-Nr. 3.445.871), Naturafarm Roastbeef (ca. 80 g, Art.-Nr. 6.045.992) und Coop Roastbeef (ca. 110 g, Art.-Nr. 6.045.995). Diese Artikel waren vom 17. bis 25. November in Coop-Filialen, Coop to go, Coop City, Coop Pronto und auf Coop.ch erhältlich.

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Bisphenol AF im Nûby Wärmesensor-Löffel bei Rossmann

Bei dem "Nûby Wärmesensor-Löffel", der von Rossmann Schweiz AG vertrieben wird, wurde ein zu hoher Gehalt an Bisphenol AF gemessen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen schließt eine Gesundheitsgefährdung aufgrund dieser Messwerte nicht aus. Bisphenol AF wirkt als hormonaktive Substanz, die die Wirkung des Hormons Östrogen nachahmen kann. Betroffen sind die Chargen mit den Nummern M2C18Z, M2D28Z, M2E26Z und M2F18Z, die unter der EAN 048526052356 verkauft wurden. Die betroffenen Betriebe haben den Verkauf sofort gestoppt.

Vorsichtiger Rückruf von Alnatura Salatkerne-Mix

Alnura ruft den Alnatura Salatkerne-Mix vorsorglich zurück, da eine Belastung mit Salmonellen nicht ausgeschlossen werden kann. Migros hat die betroffenen Chargen in allen Migros-Genossenschaften sowie bei Migros Online vom Verkauf gesperrt. Nach dem Verzehr können in Einzelfällen Symptome wie Fieber, Durchfall oder Bauchschmerzen auftreten. Konsumenten, die die betroffenen Produkte gekauft haben, sollten diese nicht verzehren und bei Auftreten der genannten Beschwerden umgehend ärztlichen Rat einholen. Eine Rückerstattung ist auch ohne Kaufbeleg gewährleistet.