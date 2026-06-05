In Bathurst wurden über 100.000 illegal gezüchtete Madagaskar- und Argentinische Schaben mit einem Marktwert von etwa 112.000 Schweizer Franken entdeckt. Das australische Umweltministerium hat die Operation bekannt und steht nun vor einer massiven Enteignung und Abschaltung des Insektenbetriebs.

Wildtier‑Schutzbeamte entdeckten in der westlichen Vorstadt der australischen Metropole Sydney, in der Stadt Bathurst , eine illegale Zucht, die über 100.000 Kakerlaken mit einem Marktwert von rund 112.000 Schweizer Franken umfasst.

Das australische Umweltministerium informierte am vergangenen Freitag, dass die Beamten in einem großen Lagerraum Kakerlakenartarten gefunden haben, die in der Regel nicht heimisch sind und mit landwirtschaftlichen sowie ökologischen Gesundheitsrisiken einhergehen. Die gesammelten Tiere haben sich in absolute Mengen und in einem Zustand, der ihre sofortige Disposition erforderte, ausgebreitet und erschüttern. Unter den Arten befinden sich die sogenannten Madagaskar‑Kakerlaken, bekannt für ihr aggressives Stückverhalten und ihren leistungsstarken Schuppenmechanismus, der sie zu den lautesten und aggressivsten Insekten der Welt macht.

Zusätzlich wurden Argentinische Schaben entdeckt, die in illegalen Zuchtbetrieben häufig als Futtermittel für exotische Haustiere, darunter Eidechsen, züchten. Die Ermittlungen ergaben, dass die Tiere in ihrer Handhabung rechtswidrige Vorgaben verletzten und somit schwere Gefährdungsrisiken für die einheimische Biodiversität und die öffentliche Gesundheit darstellten. Die Fotos, die von den Beamten veröffentlicht wurden, zeigen die Prolung der Madagaskar‑Kakerlaken angeblich bis zur Größe einer Handfläche Erwachsenen.

Das Ministerium betonte ausdrücklich die Dringlichkeit, diese Schädlinge einzuschläfern, um die Ausbreitung ihrer Gene zu verhindern und bei den betroffenen Gemeinden das Risiko einer Remigration zu minimieren. Weiterhin warnt das Ministerium Tierhalter, Haustierhändler und die Öffentlichkeit vor dem Kauf oder Handel mit illegal gehandelten oder gezüchteten Tierarten. Die Verantwortung liegt nicht nur bei der Polizei und dem Umweltministerium, sondern auch bei der Arbeit der abendlichen Kontrolle in Tiergeschäften und Lieferkettensystemen.

Ein Sprecher des Umweltministeriums erklärte: "Wir nehmen die Aufgabe, Australiens einzigartige Artenvielfalt zu schützen, und Verstöße gegen nationale Umweltgesetze sehr ernst. Wir verpflichten uns dazu, die Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass illegale Geschäfte notierend zur Unterwanderung der Ökologie eingesetzt werden.





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