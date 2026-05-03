Massive Ausschreitungen in Zürich: Vermummte greifen Polizei an – Grossaufgebot im Einsatz

In der Zürcher Langstrasse und Hohlstrasse kam es zu schweren Ausschreitungen, bei denen Vermummte die Polizei mit Flaschen, Böllern und Feuerwerkskörpern attackierten. Die Polizei reagierte mit einem Grossaufgebot und einem Wasserwerfer. Die Feuerwehr musste später Brände löschen. Die Lage war laut Augenzeugen 'komplett eskaliert'.

In der Nacht zum Sonntag eskalierte die Situation in der Zürcher Langstrasse und Hohlstrasse erneut. Vermummte Angreifer griffen die Polizei mit Flaschen, Böllern und Feuerwerkskörpern an, was zu einer massiven Polizei aktion führte.

Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen, bei denen auch Zivilpersonen und Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Video zeigt, wie ein Polizeiauto mit Flaschen beworfen wird, während Passanten sich in Sicherheit bringen müssen. Die Polizei reagierte mit einem Grossaufgebot, darunter auch ein Wasserwerfer, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Gegen vier Uhr morgens konnte die Polizei das Gelände räumen, doch die Folgen der Ausschreitungen waren noch lange spürbar.

Die Feuerwehr musste mehrere Brände löschen, die während der Unruhen entstanden waren. Ein Augenzeuge beschrieb die Situation als 'komplett eskaliert' und 'abartig'. Die Stadtpolizei bestätigte den Einsatz und betonte, dass die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität habe. Die genauen Hintergründe der Ausschreitungen sind noch unklar, doch die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Vorfälle werfen erneut die Frage auf, wie die Stadt mit solchen gewalttätigen Zusammenstößen umgehen kann und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Sicherheit in den betroffenen Gebieten zu gewährleisten. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, sich von den Unruhen fernzuhalten und Hinweise an die Behörden zu melden. Die Ereignisse zeigen, dass die Spannungen in der Langstrasse und Hohlstrasse weiterhin hoch sind und eine langfristige Lösung notwendig ist, um die Gewalt zu beenden





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Zürich Ausschreitungen Polizei Gewalt Langstrasse

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