Massive Auffahrunfälle im Bareggtunnel: Hoher Sachschaden, kein Verletzter

Mehrere Auffahrunfälle im Bareggtunnel auf der A1 führten am Freitagabend zu erheblichen Sachschäden und Verkehrsbehinderungen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vier Fahrer zur Anzeige gebracht.

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich im Bareggtunnel auf der Autobahn A1, Fahrtrichtung Bern, eine Serie von Auffahrunfälle n, die zu erheblichen Verkehr sbehinderungen und einem beträchtlichen Sachschaden führten. Glücklicherweise kam bei dem Vorfall niemand zu Schaden, was angesichts der Intensität der Kollisionen als positives Ergebnis gewertet werden kann.

Der Vorfall begann kurz vor 19 Uhr, als eine 36-jährige Fahrerin aufgrund des dichten Feierabendverkehrs ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen musste. Die vier nachfolgenden Fahrzeugführer, deren Alter zwischen 21 und 64 Jahren lag, konnten offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhren auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dies löste eine Kettenreaktion aus, bei der es zu mehreren aufeinanderfolgenden Kollisionen kam. Die genaue Anzahl der beteiligten Fahrzeuge wird noch von der Polizei ermittelt, doch die Aufnahmen zeigen deutliche Beschädigungen an mehreren Autos.

Die Aargauer Kantonspolizei bestätigte am Samstag, dass trotz des Aufpralls glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen waren. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf mehrere zehntausend Franken geschätzt, was die finanzielle Dimension des Vorfalls unterstreicht. Die genauen Ursachen und der genaue Ablauf werden derzeit noch von der Kantonspolizei untersucht.

Die Auswirkungen auf den Berufsverkehr waren gravierend. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Bern musste für die Dauer von über einer Stunde vollständig für den gesamten Verkehr gesperrt werden, um die Bergungsarbeiten und die Aufnahme des Unfalls durch die Polizei zu ermöglichen. Diese Sperrung führte auf der wichtigen Ost-West-Achse zu erheblichen Rückstaus und langen Wartezeiten für die Autofahrer, die auf ihrem Heimweg waren oder andere Ziele ansteuerten. Nach der ersten vollständigen Sperrung konnte der Verkehr für eine weitere Stunde nur über den Überholstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Auch diese teilweise Einschränkung trug zu den massiven Verzögerungen bei und sorgte für frustrierte Pendler.

Die Kantonspolizei hat im Zuge der Ermittlungen die vier Fahrer, die als ursächlich für die Auffahrunfälle gelten, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Dies unterstreicht die polizeiliche Relevanz von solchen Vorfällen, auch wenn keine Personen zu Schaden kamen. Die Wiederherstellung des flüssigen Verkehrsflusses dauerte mehrere Stunden, und viele Reisende mussten erhebliche Zeitverluste hinnehmen, was die Bedeutung des Bareggtunnels als zentrale Verkehrsader nochmals verdeutlichte





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