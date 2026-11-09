Republikaner Massie stellt Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth im US-Repräsentantenhaus. Vorwurf: Truppen ohne Kongress-Ermächtigung im Iran-Krieg eingesetzt.

Thomas Massie hat im US-Repräsentantenhaus offiziell ein Amtsenthebung sverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth beantragt. Der republikanische Abgeordnete verlas am Dienstag die Vorwürfe im Plenarsaal, wonach Hegseth US-Streitkräfte im Iran-Krieg eingesetzt habe, ohne hierfür eine Genehmigung des Kongresses erhalten zu haben.

Kernvorwurf mangelnde Legislativ-Ermächtigung

Thomas Massie macht Pete Hegseth vor, Truppen gegen die Islamische Republik entsandt zu haben, obwohl das Gesetz die Zustimmung der Legislative erfordert. Der Antrag bezieht sich spezifisch auf Kampfhandlungen, die ohne die vorgeschriebene Ermächtigung des Kongresses geführt wurden. Massie argumentiert, dass diese militärischen Aktionen gegen verfassungsrechtliche Prinzipien verstoßen, die eine zivile Kontrolle über Kriegserklärungen und Truppeneinsätze sicherstellen sollen.

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Dieser Schritt markiert eine eskalierende innenpolitische Konfrontation innerhalb der Republikanischen Partei. Thomas Massie ist bekannt dafür, regelmäßig mit US-Präsident Donald Trump zu kollidieren, obwohl beide derselben Partei angehören. Der Konflikt spitzt sich zu, da Massie die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grenzen der Exekutivgewalt in militärischen Angelegenheit als vorrangig erachtet.

Politische Dynamik und Parteistrukturen

Pete Hegseth steht seit der knappen Niederlage der Republikaner bei den Midterms unter massivem Druck. Die aktuelle hauchdünne Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus macht Abstimmungen höchst volatil. In der Vergangenheit haben vereinzelt republikanische Abgeordnete gemeinsam mit Demokraten gestimmt, was die politische Stabilität der Regierungskoalition belastet. Diese fragmentierte Unterstützung erschwert es Hegseth, politische Rückendeckung zu finden.

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Der politische Hintergrund wird durch den Wechsel der legislaturpolitischen Verhältnisse im Januar verschärft. Dort beginnen die Demokraten mit der neuen Legislaturperiode, in der sie die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses stellen werden. Diese sich abzeichnende Machtverschiebung erhöht den Wettbewerbsdruck auf die aktuelle Regierungsführung und die Amtsträger wie Pete Hegseth erheblich.

Prozessablauf und nächste Schritte

Die Verlesung des Antrags durch Thomas Massie könnte noch in dieser Woche zu einer formellen Abstimmung im Parlamentskamerader führen. Sollten die Abgeordneten dem Antrag in einer Mehrheit zustimmen, wird der Fall an den US-Senat weitergeleitet. Dort muss die andere Parlamentskammer den Fall prüfen und schließlich eine Entscheidung im Amtsenthebungsverfahren treffen.

Pete Hegseth, von der US-Regierung offiziell als Kriegsminister bezeichnet, wird dieser Dienstag um 14 Uhr MEZ zu einer Pressekonferenz erscheinen. Diese Veranstaltung findet vor dem Hintergrund der ernsten Vorwürfe und der laufenden parlamentarischen Debatten statt. Die Verteidigungsminister wird likely versuchen, die Rechtmäßigkeit der militärischen Maßnahmen gegen den Iran zu begründen und seine Position gegenüber Kritikern zu verteidigen.