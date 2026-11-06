Massensterben an Neuseelands Nordküste: 43 Grindwale strandeten tödlich

In Neuseeland sind 43 Grindwale an der Nordinsel verendet. Trotz Bemühungen von Project Jonah und der lokalen Maori-Gemeinschaft konnte kein Tier gerettet werden.

Bei einer katastrophalen Strandung an der Nordinsel Neuseeland s sind mindestens 43 Grindwale verendet. Das traurige Ereignis ereignete sich am Donnerstagmorgen kurz nach 8 Uhr an einem Strand im Südosten der Insel, wo zunächst 20 Tiere entdeckt wurden. Die Zahl der Toten stieg im Verlauf des Tages auf 43 an.

Unmöglichkeit der Rettung

Die Organisation Project Jonah arbeitete eng mit der lokalen Behörde und der indigenen Bevölkerung zusammen, um die noch lebenden Wale zu retten. Zunächst gelang es, zwei Tiere bei Flut wieder ins offene Wasser zu setzen. Am Ende der Einsatzdauer bestätigten die Retter jedoch, dass kein einzelnes der 43 Tiere überlebt hat.

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Einsatzkräfte und Dankbarkeit

Das Team von Project Jonah bezeichnete das Ereignis auf Facebook als schwierig und belastend. Die Helfer dankten den Einheimischen für die geleistete Erste Hilfe und ihre Bemühungen, die Wale kühl und feucht zu halten, bis die Flut einsetzte. Die Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft war entscheidend für die letzten Rettungsversuche.

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Bestattung und Untersuchung

Nun steht die Bestattung der Tiere an. In der Sprache der indigenen Bevölkerung gelten die Grindwale als Taonga, was als wertvoller Schatz übersetzt wird. Die Behörden müssen nun ermitteln, was zum Massensterben führte, da Strandungen an diesem spezifischen Küstenabschnitt mit losen Geröllen und scharfen Felsen eher selten sind.

Ursachenforschung

Der Fundort ist abgelegen und stark der Strömung der Cook Strait ausgesetzt, die Nord- und Südinsel verbindet. Ob diese Strömung zur Strandung beigetragen hat, bleibt unklar. Die Behörden betonen, dass Grindwale zwar regelmäßig stranden, dies an diesem speziellen Ort aber außergewöhnlich ist. Weitere Analysen sind geplant.