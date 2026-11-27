Auf der A1 bei Kemptthal kam es durch Glatteis zu einer Massenkarambolage mit etwa 27 Fahrzeugen. Zehn Personen wurden ins Spital gebracht, die Autobahn ist gesperrt.

Zwischen Zürich und Winterthur hat sich auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St. Gallen ein schwerwiegender Verkehrsunfall ereignet. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass die Unfallstelle bei Kemptthal zu einer Massenkarambolage geführt hat, infolgedessen die betroffene Autobahnstrecke vollständig gesperrt wurde.

Als Hauptursache für die Kollisionen wird Glatteis angegeben. Die extremen Wetterbedingungen führten dazu, dass zahlreiche Fahrzeuge ihre Kontrolle verloren. Die Kantonspolizei Zürich weist darauf hin, dass aktuell noch Autofahrende in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind und die Rettungs- sowie Aufräumarbeiten in vollem Gange sind.

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Umfang der Karambolage und Fahrzeugbeteiligung

Rund 20 Autos und sieben Lastwagen waren in den Unfall verwickelt, was die komplexe Lage der Einsatzkräfte deutlich macht. Die hohe Anzahl der beteiligten Fahrzeuge erschwert die Bergungsarbeiten erheblich. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, die sich hinter dem Unfall befinden, dazu abzuwenden, da die Autobahn für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt bleibt.

Verletztensituation und medizinische Versorgung

Die Folgen der Kollision waren schwerwiegend. Zehn Personen mussten aufgrund der Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Zürich teilt mit, dass sechs der Verletzten leicht und vier mittelschwere Verletzungen erlitten haben. Die medizinische Versorgung der Betroffenen hat Priorität.

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Aktueller Status und Verkehrseinschränkungen

Die Kantonspolizei Zürich rät dringend dazu, das betroffene Gebiet zu umfahren, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und den eigenen Verkehr nicht zu gefährden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wann die Autobahn wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben werden kann. Die Situation wird ständig von den Einsatzkräften vor Ort überwacht.

Weitere Entwicklung und Verkehrslage

Die Lage bleibt weiterhin angespannt, während die Spezialisten daran arbeiten, die eingeklemmten Personen zu befreien und die Trümmer zu beseitigen. Die Polizei bestätigt die weiterhin bestehende Sperrung und empfiehlt eine Umplanung der Reisen. Die genaue Dauer der Sperrung ist aktuell nicht absehbar.