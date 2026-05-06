Massenentlassungen bei Telebielingue: Belegschaft kämpft für Sozialplan und Transparenz

Nach dem Verlust der Konzession und dem Wegfall von Millionenbeträgen fordern die Mitarbeitenden des Bieler Senders Telebielingue einen gerechten Sozialplan von der Gassmann-Gruppe.

In der Stadt Biel ist die Stimmung beim Regionalsender Telebielingue derzeit extrem angespannt. Ein Grossteil der Belegschaft hat am vergangenen Mittwoch eine öffentliche Aktion durchgeführt, um gegen die aktuellen Entwicklungen innerhalb des Unternehmens zu protestieren.

Im Zentrum der Forderungen steht die Ausarbeitung eines umfassenden Sozialplans sowie eine insgesamt gerechtere Behandlung der betroffenen Mitarbeitenden durch die übergeordnete Gassmann-Gruppe. Die Belegschaft kritisierte insbesondere das Verhalten der Geschäftsleitung, welche die Einladung zur Übergabe einer von fast allen Mitarbeitern unterzeichneten Petition kurzerhand ablehnte. Claudia Nuara, die als Vertreterin der Belegschaft fungiert, betonte, dass es in diesem gesamten Prozess massiv an Transparenz mangle.

Die betroffenen Personen fordern nicht nur finanzielle Absicherungen, sondern auch einen respektvolleren Umgang und ausreichend Zeit, um sich beruflich neu zu orientieren, da die plötzliche Kündigungswelle viele in eine existenzielle Krise gestürzt hat. Die Frist für eine Antwort der Unternehmensleitung wurde auf den 10. Mai festgesetzt. Die Gründe für diese dramatische Situation liegen in einer strategischen Zäsur für den Sender.

Telebielingue hat seine Konzession an einen Konkurrenten aus dem Kanton Neuenburg verloren, was weitreichende finanzielle Konsequenzen nach sich zieht. Konkret bedeutet dies, dass dem Sender jährliche Gebührenanteile in Höhe von etwa 3,7 Millionen Franken entfallen. Dieser massive Einkommensverlust machte die bisherige Struktur des Senders wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Bereits Anfang April wurden die rund 40 Mitarbeitenden über die bevorstehenden Entlassungen informiert, und am 1.

Mai wurden schliesslich insgesamt 41 Kündigungen offiziell ausgesprochen. Der Sender, der seit dem Jahr 1999 eine wichtige Rolle in der regionalen Berichterstattung eingenommen hat, steht somit vor einem radikalen Umbruch, der die Belegschaft tief erschüttert. Die Gegenseite, die Geschäftsleitung der Gassmann-Gruppe, weist die Forderungen nach einem formalen Sozialplan entschieden zurück. In einer offiziellen Stellungnahme wurde erklärt, dass ein solcher Plan gesetzlich nicht vorgesehen sei und aus wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht realisierbar wäre.

Stattdessen bietet das Unternehmen an, einzelne Härtefälle individuell zu prüfen, um mögliche soziale Notlagen abzufedern. Die Unternehmensführung bestreitet zudem den Vorwurf der Intransparenz. Sie argumentiert, dass die Personalkommission direkt in die entscheidenden Gespräche und Entscheidungsprozesse eingebunden gewesen sei. Man betone, dass die Türen für einen sachlichen und konstruktiven Diskurs jederzeit offen stünden, sofern die Gespräche auf einer professionellen Ebene geführt werden.

Ein besonderer Streitpunkt ist die sogenannte Strategie 'Telebielingue 2.0'. Während die Belegschaft vorwirft, dass der Aufbau dieses neuen Formats und die damit verbundene Rekrutierung von neuem Personal unter fast völliger Geheimhaltung stattfinden, sieht die Geschäftsleitung darin eine notwendige Massnahme. Die Rekrutierungsprozesse seien diskret gestaltet worden, um die berufliche Privatsphäre aller Beteiligten zu schützen und den Auswahlprozess professionell abzuwickeln.

Für die entlassenen Mitarbeitenden wirkt dieses Vorgehen jedoch wie ein Schlag ins Gesicht, da sie das Gefühl haben, während ihrer Kündigung im Dunkeln gelassen zu werden, während hinter verschlossenen Türen bereits die Zukunft des Senders ohne sie geplant wird. Diese Auseinandersetzung spiegelt die allgemeinen Herausforderungen wider, vor denen regionale Medienhäuser in der heutigen Zeit stehen. Der Verlust von staatlich garantierten Gebühren und der Wettbewerbsdruck durch neue Akteure zwingen viele Betriebe zu schmerzhaften Restrukturierungen.

Im Fall von Telebielingue prallen hierbei harte wirtschaftliche Notwendigkeiten auf die sozialen Erwartungen einer Belegschaft, die über Jahrzehnte hinweg den Sender mit aufgebaut hat. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Gassmann-Gruppe einlenkt oder ob der Konflikt weiter eskaliert, was die regionale Medienlandschaft in Biel und Umgebung zusätzlich belasten würde. Die Mitarbeitenden hoffen nun inständig auf ein Signal des guten Willens bis zum Ablauf der gesetzten Frist im Mai





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Telebielingue Massenentlassungen Gassmann-Gruppe Sozialplan Biel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

An diesem Italien-Traumstrand zahlst du jetzt 3000 Euro für einen SonnenschirmAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Lidl Schweiz erhält erstmals einen Schweizer ChefMichael Kunz übernimmt ab Herbst die Leitung von Lidl Schweiz. Er wird Nachfolger von Nicholas Pennanen, der im Lidl-Konzern eine leitende Funktion übernimmt.

Read more »

Kampf um den Flugplatz Kägiswil: Petition und Rega-PläneEine Petition mit über 10'800 Unterschriften fordert den Erhalt des Flugplatzes Kägiswil. Die Rega plant die Verlegung ihres Hauptsitzes dorthin, was zu Konflikten mit der Flugplatzgenossenschaft führt.

Read more »

Arsenal gegen Atlético: Kampf um den FinaleinzugArsenal und Atlético Madrid liefern sich ein intensives Rückspiel im Champions League Halbfinale. Arsenal will nach dem 1:1 im Hinspiel den Einzug ins Finale perfekt machen, während Atlético immer besser ins Spiel findet. Es gibt Spekulationen über die Zukunft von Atlético-Trainer Diego Simeone.

Read more »

Groupe Minoteries schließt Steiner Mühle in ZollbrückGroupe Minoteries zentralisiert ihre Produktion und schließt die Steiner Mühle in Zollbrück BE im ersten Halbjahr 2027. Betroffen sind 28 Mitarbeiter. Die Schließung erfolgt aufgrund regulatorischer und struktureller Anforderungen. Die Produktion wird auf Standorte in Granges-près-Marnand und Müllheim-Wigoltingen verlagert. Eine Rückstellung von 3 Mio. Fr. wurde für Abschreibungen und Sozialplan gebildet.

Read more »

Mitarbeitende von Telebielingue fordern einen SozialplanNach der angekündigten Massenentlassung beim Bieler Regionalsender Telebielingue fordern dessen Mitarbeitende Verhandlungen zur Ausarbeitung eines Sozialplans. Am Mittwoch haben sie vor ihrem Arbeitsplatz eine öffentliche Aktion durchgeführt - ohne die Geschäftsleitung.

Read more »