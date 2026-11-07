Massaker in Krakau: 9 Tote und 15 Verletzte nach Schüssen auf Hauptplatz

Ein 25-jähriger Mann hat in Krakau neun Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Die Polizei ermittelt in einer terroristischen Tat mit rechtsextremen Motiven.

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Krakau ein schweres Massaker, bei dem ein Mann aus einem Fahrzeug heraus schoss und mindestens neun Menschen tötete. Die Stadt in Polen meldete insgesamt 15 verletzte Personen, wobei zwölf davon in kritischem oder lebensgefährlichem Zustand sind. Der Vorfall erschütterte die zweitgrößte Stadt des Landes mit ihren mehr als 800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die weltweit als beliebtes Touristenziel bekannt ist.

Ermittlungen zum Tatort und Opferbilanz

Die Polizei stellte fest, dass auf dem Krakauer Hauptplatz vier Frauen und zwei Männer durch die Schüsse getötet wurden. Neben den Touristen aus Deutschland, Österreich, Portugal, Russland und Großbritannien befanden sich auch zwei Polizisten unter den Verletzten. Später trafen die Behörden die schreckliche Nachricht, dass sich im Wohnhaus des mutmaßlichen Täters drei weitere Tote befanden. Dabei handelt es sich vermutlich um Familienmitglieder des Tatverdächtigen, nämlich zwei Frauen und einen Mann.

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Profil des mutmaßlichen Täters

Die polnischen Ermittler identifizieren den Schützen als einen 25-jährigen polnischen Staatsbürger. Bei seinem Fluchtversuch kollidierte sein Fahrzeug an einer Kreuzung mit einem anderen Auto. Der Mann stieg aus dem Wagen und eröffnete das Feuer auf die Einsatzkräfte, woraufhin diese erwiderten. Der polnische Innenminister Marcin Kierwiński bestätigte, dass der Tatverdächtige schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und sich dort in lebensgefährlichem Zustand befindet.

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Sicherstellung von Waffen und Munition

An der Tatstelle und im Fahrzeug des Mannes sicherten die Behörden zahlreiche Waffen und große Mengen Munition. Berichte der Nachrichtenagentur PAP zufolge nutzte der Täter eine Waffe, die einem Sturmgewehr vom amerikanischen Typ AR-15 ähnelt und mit einer optischen Visierung ausgestattet war. Zusätzlich führte der Mann eine Pistole bei sich und trug militärisch anmutende Kleidung. Die Polizei dementierte Berichte über einen möglichen zweiten Täter und geht eindeutig von einem Einzeltäter aus.

Mögliche rechtsextreme Motive und Staatstrauer

Zu den genauen Hintergründen liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor, doch erste Hinweise deuten auf eine radikale Ideologie hin. Innenminister Kierwiński gab auf einer Pressekonferenz an, dass der Mann sehr radikale Ansichten vertrat und Anzeichen für eine Faszination für rechtsextremistische Ideologien vorlägen. Staatspräsident Karol Nawrocki kündigte für Sonntag und Montag eine landesweite Staatstrauer an, während Regierungschef Donald Tusk die Ermittlungen persönlich begleitet.