Maskierter Räuber überfällt Tankstelle in Pfäffikon SZ

Ein bewaffneter Täter überfiel am Montag die Tankstelle in Pfäffikon SZ. Die Polizei sucht Zeugen, da der Fluchtweg ohne Beute Richtung Seedammcenter führte.

Am Montagmorgen ereignete sich in der Gemeinde Pfäffikon im Kanton Schwyz ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Tankstellenshop. Ein maskierter Mann betrat das Geschäft und bedrohte das Verkaufspersonal mit einer Waffe. Die Sicherheitskräfte des Kantons reagierten auf den Vorfall und leiteten sofort Ermittlungen ein, um den Täter zu fassen.

Tathergang am frühen Morgen

Kurz nach 7.30 Uhr drang der Unbekannte in das Geschäft am Standort von Pfäffikon ein. Die Schwyzer Kantonspolizei bestätigte in einer offiziellen Mitteilung den Hergang. Der Täter schreckte nicht davor zurück, die Angestellten mit einer Schusswaffe zu bedrohen, um an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

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Flucht ohne Beute in Richtung Seedammcenter

Trotz der bedrohlichen Situation gelang es dem Angreifer nicht, Beute zu machen. Er verließ das Gelände zu Fuss und flüchtete in Richtung des nahegelegenen Seedammcenters. Die Kantonspolizei Schwyz betonte, dass infolge des Überfalls niemand zu Schaden kam. Weder das Personal noch andere Anwesende wurden verletzt.

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Ermittlungen der Kantonspolizei Schwyz

Die Behörde hat die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter intensiviert. Bisher konnte die Polizei den Mann nicht festnehmen. Die Ermittler arbeiten intensiv daran, die Spur des Täters aufzunehmen und seinen Aufenthaltsort einzugrenzen. Es wird vermutet, dass er das Gebiet zu Fuss verlassen hat.

Aufruf an Zeugen zur Mitwirkung

Die Kantonspolizei Schwyz richtet einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich umgehend bei den Behörden zu melden. Hinweise können dazu beitragen, den Täter schneller zu identifizieren und festzunehmen. Die Suche nach weiteren Informationen aus der Bevölkerung ist ein zentraler Bestandteil der laufenden Fahndungsarbeiten.