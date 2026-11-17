Die Demokratin Mary Peltola besiegt Senator Dan Sullivan in Alaska. Die Demokraten sichern sich neun zusätzliche Mandate und bilden ab Januar mit 56 Sitzen die Mehrheit im Senat.

Die demokratische Politikerin Mary Peltola hat am 3. November 2026 im Bundesstaat Alaska das Rennen um einen Sitz im US-Senat für sich entschieden. Sie besiegte den republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und sicherte damit ihrer Partei einen weiteren wichtigen Mandatssitz. Dieser Sieg markiert einen signifikanten Wendepunkt in den US-amerikanischen Zwischenwahlen, da er den Demokraten hilft, die politische Kontrolle im Senat zu festigen.

Mit diesem Erfolg in Alaska eroberten die Demokraten insgesamt neun zusätzliche Senatsmandate. Dies ist die größte Gewinneinbuchung für die Partei seit dem Jahr 1958. Die Konsequenz dieses Wahlergebnisses ist eindeutig: Ab Januar werden die Demokraten im Parlamentsgremium über eine klare Mehrheit von 56 der 100 Sitze verfügen. Die Republikaner hingegen müssen sich mit nur noch 44 Sitzen zufriedengeben und verlieren damit ihre bisherige Stärke in der oberen Kammer des Kongresses.

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Historischer Sieg für Peltola in Alaska

Die in Alaska geborene Mary Peltola bringt bereits politische Erfahrung in den Senat ein, da sie den nördlichsten Bundesstaat bis zum Jahr 2025 bereits als erste indigene Frau aus Alaska im Repräsentantenhaus vertrat. Mit ihrer Wahl in den Senat wird sie nun auch die erste Angehörige der indigenen Bevölkerung Alaskas in dieser Kammer sein. Als neue Senatorin hat sie konkrete politische Ziele für ihre Amtszeit in Washington formuliert. Sie möchte sich insbesondere für niedrigere Lebenshaltungskosten, bezahlbaren Wohnraum sowie für Steuersenkungen und höhere Löhne einsetzen.

Kontroverse um Namensvetter Dan J. Sullivan

Das Wahlrennen war von einer außergewöhnlichen Kontroverse um die Namensgleichheit zweier Kandidaten geprägt. Mary Peltola trat nicht nur gegen den bisherigen Senator Dan S. Sullivan an, sondern auch gegen den politischen Neuling Dan J. Sullivan. Die Republikaner warfen dem neuen Kandidaten Dan J. Sullivan vor, ein Strohmann der Demokraten zu sein. Ihr Argument lautete, dieser habe allein mit dem Ziel kandidiert, unachtsame Wähler in die Irre zu führen und deren Kreuz an der falschen Stelle setzen zu lassen, um die Chancen des republikanischen Amtsinhabers zu schmälern.

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Präsident Donald Trump griff diese These auf und führte an, die Demokraten hätten gezielt Verbündete gesucht, die denselben Namen tragen wie der Amtsinhaber. Die Zeitung New York Times berichtete zuvor, dass das Wahlkampfteam von Mary Peltola lange vor der Wahl nach einem Namensvetter fahndete. Das Team bestreitet jedoch jegliche Beteiligung an der Kandidatur des politischen Neulings Dan J. Sullivan. Diese Namensgebung sorgte für erhebliche Verwirrung und politisches Tauziehen in der letzten Woche vor der Abstimmung.

Gerichtlicher Streit über Wahlzettel und Geheimnis

Aufgrund der genannten Verwechslungsgefahr eskalierte eine juristische Auseinandersetzung, die bis vor die Gerichte reichte. Der Präsident wies das Justizministerium an, eine Klage gegen den Bundesstaat Alaska einzureichen. Ziel dieser Maßnahme war es, die Bestätigung der Wahlergebnisse zu verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber Stimmen fehlen sollten. Die US-Regierung argumentierte vor Gericht, dass es erforderlich sei, Wahlzettel mit Stimmen für den politischen Neuling Dan J. Sullivan gesondert aufzubewahren.

Diese spezielle Aufbewahrung sollte es ermöglichen, im Nachhinein zu untersuchen, ob Wähler aufgrund der Namensgleichheit verwirrt waren und ihre Stimme falsch abgegeben haben. Ein Gericht wies diese Klage jedoch kurz vor den Wahlen Anfang November ab. Die Richter betonten, die US-Regierung habe nicht erklären können, wie sich eine mögliche Verwechslung aufklären ließe, ohne dabei das Wahlgeheimnis zu verletzen. Somit blieben die Zettel wie gewohnt ausgezählt und das Ergebnis stand fest.

Politische Folgen und Reaktionen der Akteure

Die Niederlage der Republikaner in Alaska fiel in einen Zeitraum, der von weiteren Rückschlägen der Partei geprägt war. Rund zwei Woche nach den Kongresswahlen, die für die Republikaner unter der Präsidentschaft von Donald Trump als verheerend galten, sind nun alle Senatsrennen entschieden. Senator Dan S. Sullivan erklärte dem Sender CNN vor einigen Wochen, dass er das Ergebnis der Wahl akzeptieren werde. Damit beendet er die direkte politische Konfrontation mit seiner Nachfolgerin Mary Peltola.

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Für die verlorene Wahl erklärt Donald Trump in der Rückschau fehlende Gründe. Er gibt an, dass seine eigene fehlende Kandidatur als wesentlicher Grund für die deutliche Niederlage der Republikaner zu sehen sei. Die Demokraten nutzen die neu gewonnene Mehrheit von 56 Sitzen ab Januar, um ihre legislative Agenda voranzutreiben. Mary Peltola wird als neue Stimme im Senat den Fokus auf wirtschaftliche Entlastung und soziale Aspekte legen, während die Republikaner in der Minderheit bleiben müssen.