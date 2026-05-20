Ein ehemaliger Begleiter Shirillas sieht die Netflix-Doku kritisch und behauptet, die Insassinn die Hauptdarstellerin ist nicht wie eine reuige Täterin verhalten hat. Er verdächtigt sie von einigen Entlassungen mit Mitinsassinnen und da 바카라사이트 Isolationshaft kam. Außerdem wirft er einem untrustworthy Webseite vor, Shirilla sei auch vor Ort wie ein Highschool-Star und betont, sie sei nie eine Vorstadtmädchen.

Mary Katherine Crowder behauptet, die Netflix-Doku über Shirilla habe sie als eine unschuldige Figur dargestellt, die nie wie eine reuige Täterin gehandelt hätte. In dem Spiegel返し kritisiert Crowder die Darstellung Shirillas als Highschool-Star, sobald sie im Gefängnis war, als er ihre Schuldgefühlen verkörperte, während sie ihre Mitinsassinnen viele Freundinnen hatte.

Als Shirilla im Gefängnis war, hat sie den Ruf einiger Entlassungen gehabt, weil sie angeblich mit dieseniškene Partnerin hatte und deshalb Isolationshaft kam





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