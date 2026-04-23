Marwin Hitz beendet seine Karriere im Sommer 2026

Der FC Basel Torhüter Marwin Hitz hat seinen Rücktritt vom Profifussball bekannt gegeben. Er wird seine Karriere im Mai 2026 beenden, nachdem er für Rotblau 167 Spiele bestritten hat. Seine Karriere umfasste Stationen bei Winterthur, St. Gallen, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund und Basel, sowie Erfolge wie die deutsche Meisterschaft und das Double mit dem FCB.

Marwin Hitz verabschiedet sich: Ein Karriereende mit Geschichte und Erfolgen Nach einer beeindruckenden und langjährigen Karriere als Profifussballer hat Marwin Hitz nun offiziell seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt gegeben.

Der Torhüter des FC Basel wird seine Fussballschuhe im Sommer, genauer gesagt Mitte Mai 2026, endgültig an den Nagel hängen. Diese Entscheidung beendet Spekulationen, die bereits im vergangenen Jahr aufkamen, als Hitz seine Absicht erklärte, den FCB am Ende der Saison 2025/26 zu verlassen. Damals liess er die Frage offen, ob er seine Karriere auf höchstem Niveau fortsetzen würde. Nun steht fest: Der 38-jährige Hitz wird seine sportliche Laufbahn in Basel beenden.

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den erfahrenen Torhüter hat bereits begonnen, jedoch ist noch keine Entscheidung gefallen. Hitz’ Weg zum Profifussballer war geprägt von kontinuierlicher Entwicklung und zahlreichen Stationen. Sein Debüt im Profibereich gab er am 24. März 2008 als Torwart des FC Winterthur in einem Challenge League Spiel gegen den SC Kriens, das mit einem 2:2 Unentschieden endete.

Im Laufe seiner Karriere trug er die Trikots renommierter Vereine wie St. Gallen, Yverdon, Wolfsburg, Augsburg und Borussia Dortmund. Diese Stationen ermöglichten ihm, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich stetig zu verbessern. Die Erfolgsbilanz von Marwin Hitz ist beachtlich. Zu seinen größten Triumphen zählen der Gewinn der deutschen Meisterschaft und des deutschen Pokals.

Besonders hervorzuheben ist das Double, das er in der Saison 2024/25 mit dem FC Basel errang – ein Erfolg, der ihm und den Fans des Vereins in Erinnerung bleiben wird. Der zweimalige Nationalspieler, der seit Juli 2022 für Rotblau spielt, hat in bisher 167 Pflichtspielen für den FC Basel das Tor gehütet. Dies ist die höchste Anzahl an Spielen, die er für einen einzigen Verein in seiner gesamten Karriere bestritten hat.

Sollte alles nach Plan verlaufen, wird Marwin Hitz seine aktive Laufbahn am 17. Mai 2026 mit insgesamt 172 Einsätzen für den FC Basel abschließen. Diese Zahl unterstreicht seine Verbundenheit und seinen Beitrag zum Verein. Hitz’ Karriere ist nicht nur von sportlichen Erfolgen geprägt, sondern auch von seiner Professionalität und seinem Engagement.

Er hat sich stets durch seine Zuverlässigkeit und seine Fähigkeit ausgezeichnet, in entscheidenden Momenten zur Stelle zu sein. Seine Erfahrung und seine Persönlichkeit werden beim FC Basel und in der Fussballwelt fehlen. Marwin Hitz’ Entscheidung, seine Karriere zu beenden, markiert das Ende einer Ära. Er hat sich als einer der besten Torhüter seiner Generation etabliert und einen bleibenden Eindruck im Schweizer und deutschen Fussball hinterlassen.

Sein Weg vom jungen Talent in Winterthur zum etablierten Profi in Basel ist eine inspirierende Geschichte von harter Arbeit, Entschlossenheit und Leidenschaft für den Fussball. Die Fans des FC Basel werden ihn als einen Helden in Erinnerung behalten, der maßgeblich zum Erfolg des Vereins beigetragen hat. Auch abseits des Platzes wird Hitz’ Engagement und seine positive Ausstrahlung fehlen. Er war stets ein Vorbild für junge Spieler und ein geschätzter Kollege.

Die Zukunft von Marwin Hitz ist noch ungewiss, doch es ist zu erwarten, dass er auch weiterhin dem Fussball verbunden bleiben wird – möglicherweise in einer neuen Rolle als Trainer, Funktionär oder Experte. Sein Wissen und seine Erfahrung sind wertvoll und werden in der Fussballwelt gefragt sein. Der FC Basel wird sich bemühen, einen würdigen Nachfolger für Hitz zu finden, der seine Leistungen würdig vertreten kann.

Die Suche nach einem neuen Torhüter wird jedoch eine Herausforderung sein, da Hitz’ Qualitäten schwer zu ersetzen sind. Sein Abschied ist ein trauriger Moment für den FC Basel und seine Anhänger, aber auch ein Anlass, seine beeindruckende Karriere zu würdigen und ihm für seine Leistungen zu danken





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