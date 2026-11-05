Martin Suter und Stephan Eicher: Song Book Vol. 2 im Opernhaus Zürich

Das Duo Martin Suter und Stephan Eicher veröffentlicht Song Book Vol. 2.0. Die Premiere findet am 1. März 2027 im Opernhaus Zürich statt. Ein Blick auf die kreative Partnerschaft.

Die Schweizer Kultur-Legende Martin Suter und der Musiker Stephan Eicher geben ihr nächstes gemeinsames Kunstwerk bekannt. Zehn Jahre nach dem Erscheinen des ersten Werkes veröffentlicht das Duo das Album und Buch " Song Book Vol. 2.0", alternativ auch unter dem Titel " Café Pinguin". Die offizielle Premiere dieses neuen Projekts ist für den 1. März 2027 im Opernhaus Zürich angesetzt.

Die Entstehung des neuen Song Books

Die Zusammenarbeit zwischen dem Schriftsteller Martin Suter und dem Singer-Songwriter Stephan Eicher blickt auf eine Geschichte von über zwei Jahrzehnten zurück. Beide wollten bereits bei ihrer ersten Begegnung klar feststellen, dass eine kreative Partnerschaft unvermeidbar war. Daraus entwickelte sich eine tiefe Freundschaft und eine produktive künstlerische Allianz. Für das aktuelle Projekt "Song Book Vol. 2" zogen sich die beiden mit weiteren Musikern eine Woche lang in ein Berghaus zurück. Dort isolierten sie sich von der Außenwelt, um Texte und Melodien gemeinsam zu entwickeln.

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Autor Martin Suter erklärt den Schaffensprozess

Martin Suter beschreibt die Entstehung eines Liedes als einen dynamischen und lebendigen Prozess, der oft als magisch empfunden wird. Oft entsteht zuerst die Melodie durch Stephan Eicher, gefolgt vom Text, oder umgekehrt. Suter betont, dass der erste Entwurf selten ein fertiges Ergebnis ist, sondern nur der Anfang einer gemeinsamen Arbeit. Wenn Eicher einen Text von Suter singt, verändert dieser sich häufig durch Rhythmus und Wiederholungen. Diese Anpassung ist ein zentraler Bestandteil des kreativen Mixes zwischen Lyrik und Musik.

Kritikfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg

Eine zentrale Säule dieser langjährigen Partnerschaft ist die konstruktive Kritik und der offene Austausch. Martin Suter weist darauf hin, dass man in ihren jeweiligen Berufen nicht kritikfähig sein könnte, ohne sich mit schweren psychischen Belastungen auseinanderzusetzen. Nur durch ständiges Feedback und Anpassungen gelange man zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Für Suter ist dies ein essentieller Punkt, da er betont, dass eine einzelne Person selten die beste Idee allein entwickeln kann. Perfektion entstehe ausschließlich durch die Zusammenarbeit im Team.

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Historische Meilensteine der Duo-Kollaboration

Die Wurzeln dieser künstlerischen Verbindung reichen weit in die Vergangenheit zurück. Im Jahr 2007 schrieb Martin Suter den Text zu dem Lied "Weiss nid, was es isch", das auf Stephan Eichers Album "Eldorado" erschien. Diese Zusammenarbeit gipfelte zehn Jahre später in der Veröffentlichung des ersten "Song Book" im Jahr 2017. Nun folgt mit dem neuen Werk eine direkte Fortsetzung, die die fortwährende Intensität und Produktivität ihrer Freundschaft unterstreicht.

Die Rolle konstruktiven Feedbacks im Alltag

Die Bedeutung von Rückmeldungen erstreckt sich bei Suter auch auf sein privates und berufliches Umfeld. Seine Frau fungiert regelmäßig als seine erste Leserin und Kritikerin für seine Manuskripte. Ebenso sieht er das Feedback seiner Lektorinnen als unverzichtbaren Teil seiner Textarbeit an. Suter fasst seine Philosophie der Kreativität zusammen, indem er feststellt, dass kreative Arbeit immer Teamwork erfordert und keine Einzelperson ausreicht, um herausragende Ergebnisse zu erzielen.

Stephan Eicher als Vorbild für Neidfreiheit

Neben der künstlerischen Arbeit verbindet die beiden auch eine persönliche Bewunderung. Martin Suter lobt Stephan Eicher öffentlich für dessen große Neidfreiheit, eine Eigenschaft, die Suter unter Kreativen als selten und selbstverständlich ansieht. Eicher gönne anderen Künstlern ihren Erfolg und fördere diesen aktiv. Diese Haltung hat Suter im Laufe der Jahre immer sehr beeindruckt. Es ist diese Mischung aus professioneller Exzellenz und menschlicher Unterstützung, die das Duo zu einer Institution der Schweizer Kultur macht.