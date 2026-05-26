Martin Spillmann's Favorite Swiss Advertisements from 1986 to 1995

Martin Spillmann, one of the most renowned creative directors in our country, shares his thoughts on 50 popular advertisements from the 1980s and 1990s. He discusses the creativity, humor, and impact of these ads, as well as their lasting appeal.

Welche ist deine Lieblingswerbung aus den Jahren 1986 bis 1995? Schau dir die Auswahl an und lies die Beurteilung von Martin Spillmann , einem der renommiertesten Kreativdirektoren unseres Landes.

Und dann lass uns im Voting unten wissen, welche Werbung dein ganz persönlicher Favorit ist. Vergiss nicht, morgen wieder mitzumachen, wenn die Jahre 1996 bis 2005 dran sind. Martin Spillmann: «Guten Abend. Aus dem Interhome-Ferienhaus-Katalog.

Ein höchst seriöser Fernsehsprecher (Norbert Steinke) liest aus dem Ferienkatalog vor und aus seriös wird witzig. Ein sogenannter Presenter Spot, der Freude macht. » Martin Spillmann: «Der Spot ist ein gelungenes Beispiel für Kinowerbung, welche mit dem Umfeld spielt, in diesem Fall dem Western-Genre. Der toughe Softdrink passt somit perfekt in die Gesellschaft der legendären Werbeikonen wie des Marlboro-Cowboys oder des Mannes aus dem Dschungel, der meilenweit für eine Camel-Zigarette ging.

» Martin Spillmann: «Wir wissen, wie die Geschichte läuft: Der Monster-Gorilla nähert sich furchteinflössend der verzweifelten Schönen in ihrem Bett. Er greift nach ihr. Doch noch verführerischer als die Liebe auf den ersten Blick ist die Leidenschaft für das Bett von Möbel Pfister, in das sich King Kong friedlich schlafen legt. » Martin Spillmann: «Die Werbung, entstanden unter dem damaligen Chefredaktor Peter Rothenbühler, fokussierte auf das sonntägliche Lesevergnügen im Boulevard-Stil.

Sie machte aus dem Novum, dass man eine Zeitung jetzt auch am Sonntag bekommt, eine Normalität und sorgte, Promis sei Dank, für Popularität. » Martin Spillmann: «Nach dem Motto ‹gleich und gleich gesellt sich gern› nahmen über 300 Berühmtheiten aller Sparten wie Jean-Luc Godard, Roy Lichtenstein, Martin Scorsese, Spike Lee, Miles Davis, Lou Reed etc. auf Stühlen von Charles & Ray Eames, Verner Panton, Philippe Starck oder Antonio Citterio Platz.

Eindrücklich zeitlos fotografiert von Christian Ceigny, der sich damit unter den Grossen seiner Branche ebenfalls einen Namen gemacht hat. » Martin Spillmann: «Die Bodypaints, fotografiert von Hans Feurer, waren die Hingucker ihrer Zeit. Sie zeigten, dass Kodak einerseits der Produzent für grossartige Bilder ist.

Andererseits, dass wir in der Schweiz ebenbürtige Fotografen haben, die auch im Ausland heiss begehrt waren. Hans Feurer hat für alle grossen Namen, unter anderem die ‹Vogue›, gearbeitet und den Pirelli-Kalender fotografiert. » Martin Spillmann: «Über viele Jahre wohl die frechste Autowerbung der Schweiz. Die Art Direction mit der fetten Headline war neu, die schnoddrige Tonalität ebenso.

Die Kampagne polarisierte, und je nach Anzeige fühlten sich verschiedene Leute veranlasst, Protest einzulegen. Den eigentlichen Höhepunkt der Aufmerksamkeit erreichte man mit der Anzeige zum legendären Fraumünster-Postraub, bei dem die Räuber wegen ihres zu kleinen Fluchtautos fast 20 Millionen zurücklassen mussten. Einen Tag später erklärte Mazda den Posträubern, dass in einem Mazda E 200 locker die gesamten 70 Millionen Platz gehabt hätten. » Martin Spillmann: «Die Werbung zelebriert das Urige, die Eigenheiten von Graubünden mit Witz.

Sie zeigt das Echte, wonach sich die Leute heute wieder sehnen. Darum wirkt der Inhalt zeitlos. » Martin Spillmann: «Was für ein Tabubruch. Wahrscheinlich haben einige in der guten Stube vor dem Fernseher rote Köpfe gekriegt, als an Leo mittels einer Banane und den Worten «röllele, röllele, röllele» gezeigt wurde, wie man ein Präservativ anzieht.

Es war dafür das erste Tutorial. » Martin Spillmann: «Die beste Botschafterin, die Swissmilk je hatte, war die Kuh Lovely. Wer kennt sie nicht? In der Schweiz wahrscheinlich jede und jeder.

Sie ist eine Legende, spätestens seit sie während der WM 1994 die Fussballstars alt aussehen liess. » Toaster kauft man besser in der Migros. Versicherungen übrigens auch. Uhren kauft man besser in der Migros.

Kreuzfahrten übrigens auch. Französisch lernt man besser in der Migros. Englisch sowieso. Das ist Kult und ein Klassiker in der Schweizer Werbegeschichte





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Martin Spillmann Swiss Advertisements 1986 To 1995 Creative Director Humor Lasting Appeal Impact

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