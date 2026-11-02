Der Schweizer Unternehmer Martin Jucker rechtfertigt Kürbisausstellungen als kulturelles Erlebnis und entkräftet Kritik an Lebensmittelverschwendung durch innovative Landbewirtschaftung.

Die jährlichen Kürbisausstellung en der " Jucker Farm" in Seegräben im Kanton Zürich ziehen jedes Jahr tausende Besucher an und stehen gleichzeitig im Fokus kritischer Debatten um Nachhaltigkeit. Martin Jucker, der 2014 zusammen mit seinem Bruder Beat als bisher einziger Bauer zum Schweizer Unternehmer des Jahres gewählt wurde, setzt sich in einem aktuellen Beitrag entschieden gegen den Vorwurf ein, solche Events würden Lebensmittel verschenden. Er erklärt detailliert, warum die Inszenierung von Kürbissen als Kunstobjekte nicht automatisch mit der Zerstörung von Nahrungsmitteln gleichzusetzen ist und为何 diese Praxis einen wichtigen Beitrag zur Wertschätzung landwirtschaftlicher Produkte leistet.

Kritik an Essen als Spielobjekt

Der einwandfreie Schutz der Nahrungsmittel ist ein grundlegendes gesellschaftliches Norm, das oft durch den Satz "Mit Essen spielt man nicht" unterstrichen wird. Dieser Grundsatz erscheint bei der Vorstellung von Kindern verständlich, die mit Kartoffelstöcken auf Tellern herummatschen oder sie mit dem Löffel durch die Küche spicken. In solchen Fällen herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass dieses Verhalten unnötig ist und vermieden werden sollte. Die Kritik an den Kürbisausstellungen der "Jucker Farm" greift genau auf diese emotionale und moralische Ebene zurück, indem sie die Behandlung von Kürbissen als reine Dekoration oder Kunstwerk als Verachtung der Nahrungsmittelressource interpretiert.

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Ein Kürbis, der Teil einer solchen Ausstellung ist, verlässt jedoch nie einfach den Kontext einer sinnvollen Nutzung durch wildes Herumwerfen. Stattdessen wird das Gemüse gezielt gestaltet, inszeniert und in ein breiteres kulturelles Erlebnis integriert. Dieser Unterschied ist entscheidend, da die Inszenierung den Wert des Produkts im Bewusstsein der Betrachter erhöht, anstatt ihn durch Zerstörung zu mindern. Die Ausstellung dient somit nicht der Beliebigkeit, sondern der bewussten Hervorhebung der Ästhetik und Vielfalt, die in der Landwirtschaftstechnik verborgen liegen.

Trennung von Zier- und Nahrungskürbissen

Ein zentraler Aspekt der Verteidigung von Martin Jucker ist die klare Unterscheidung zwischen Zierkürbissen und solchen, die für den Verzehr angebaut wurden. Ein signifikanter Teil der Ausstellung besteht aus Zierkürbissen, die von Anfang an nicht für den menschlichen Verzehr, sondern allein für die Dekoration und das Betrachten gezüchtet werden. Der Anbau dieser speziellen Sorten erfolgt ohne die Absicht, sie später zu essen, wodurch der Vorwurf der Verschwendung von essbaren Ressourcen von vornherein entkräftet wird. Diese Trennung zeigt, dass die landwirtschaftliche Produktion vielfältige Ziele verfolgen kann, die über die reine Kalorienlieferung hinausgehen.

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Dennoch taucht häufig der nächste Einwand auf, dass für den Anbau dieser nicht essbaren Kürbisse wertvolles Ackerland verschwendet werde, das besser für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden könnte. Martin Jucker widerlegt diese Sichtweise durch einen vergleichenden Blick auf andere landwirtschaftliche Flächen, insbesondere den Weinbau. Für Reben werden weltweit enorme landwirtschaftliche Ressourcen aufgewendet, obwohl das Endprodukt Alkohol enthält, der dem Körper nachweislich schadet. Trotz dieses bekannten Gesundheitsrisikos kommt kaum jemand auf die Idee, Rebberge als reine Verschwendung zu brandmarken.

Kultur und Genuss als landwirtschaftliche Produkte

Die Akzeptanz von Weinanbau trotz negativer gesundheitlicher Aspekte zeigt, dass die Gesellschaft anerkennt, dass Landwirtschaft nicht nur Kalorien produzieren muss. Sie ist gleichermaßen ein Lieferant von Genuss, Kultur, Landschaftsbildern und einzigartigen menschlichen Erlebnissen. Wenn man jede landwirtschaftliche Fläche ausschliesslich nach dem Kriterium der maximal möglichen Nahrungsmittelproduktion beurteilen würde, käme man zu absurden Ergebnissen. Man müsste dann auch den Anbau von Blumen, Weinreben und Weihnachtsbäumen verbieten, da diese Flächen potenziell für den Gemüseanbau hätten genutzt werden können.

Der Mensch lebt jedoch nicht von Kalorien und Proteinen pro Quadratmeter allein. Bedürfnisse nach Kultur, Freude, Schönheit und gemeinsamen Erlebnissen sind ebenso essentiell für ein gutes Leben. Die Kürbisausstellungen der "Jucker Farm" erfüllen genau diese menschlichen Bedürfnisse, indem sie eine Plattform für Ästhetik und Gemeinschaft bieten. Martin Jucker argumentiert, dass die Ignorierung dieser kulturellen Dimensionen der Landwirtschaft zu einer einseitigen und verkürzten Sichtweise führen würde, die den eigentlichen Wert landwirtschaftlicher Arbeit verkennt.

Pädagogischer Effekt und Rückführung in den Kreislauf

Neben der kulturellen Bereicherung haben die Ausstellungen der "Jucker Farm" einen messbaren positiven Nebeneffekt für die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung. Die Inszenierung der Kürbisse macht die Gemüsesorte für ein breites Publikum sichtbar und weckt Neugier auf bisher unbekannte Sorten. Viele Besucher entdecken durch die Ausstellung neue Varietäten, kaufen diese im Anschluss ein, probieren unterschiedliche Rezepte aus und essen am Ende mehr Gemüse als zuvor. Dieser Effekt fördert die Akzeptanz und den Konsum von regionalem Gemüse und trägt somit indirekt zu einer nachhaltigeren Ernährung bei.

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Auch nach der eigentlichen Ausstellungssaison endet die Nutzung der Kürbisse oft nicht, sondern transformiert sich in einen neuen Nutzen. Viele der verwendeten Exemplare lassen sich über die Saison hinaus lagern und in die Küche zurückführen. Sie dienen dann an kalten Winterabenden als Basis für Suppen, Ofengemüse oder Risotto. Aus der reinen Dekoration wird so wieder Nahrungsmittel. Dieser Kreislauf schließt sich nicht in jedem Einzelfall, aber deutlich öfter, als die Kritiker der Veranstaltungen häufig annehmen.

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen

Martin Jucker betont abschließend, dass die Frage der Legitimität nicht schwarz-weiß zu beantworten ist. Entscheidend sei nicht das bloße Spiel mit Essen, sondern die Absicht und die Art des Umgangs. Wenn hinter der Inszenierung eine positive Absicht steht und verantwortungsvoll mit den verfügbaren Ressourcen umgegangen wird, kann daraus ein wertvolles kulturelles und pädagogisches Produkt entstehen. Nur wenn es rein um Zerstörung oder unverantwortliche Verschwendung geht, sei das Handeln falsch. Die "Jucker Farm" demonstriert durch ihre innovative und unabhängige Landbewirtschaftung, dass beides - Nahrungsmittelsicherheit und kulturelle Wertschöpfung - Hand in Hand gehen können.

Die Veranstaltungen in Seegräben zeigen auf, wie Landwirtschaft Neugier wecken, Verbindungen zwischen Mensch und Produkt schaffen und zum Nachdenken über Herkunft und Wert von Lebensmitteln anregen kann. Martin Jucker, der mit seiner Farm über die Landesgrenzen hinweg bekannt ist, vertritt damit eine moderne Vorstellung von Landwirtschaft, die den ganzen Kreislauf von der Züchtung bis zur kulturellen Erfahrung einbezieht. Diese Sichtweise fordert die Gesellschaft auf, die vielfältigen Rollen der Landwirtschaft anzuerkennen, die weit über die reine Nahrungsmittelproduktion hinausreichen.