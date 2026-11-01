Martin Dürr offenbart Kampf gegen Panikattacken und Angst vor dem Tod

Der ehemalige Industriepfarrer Martin Dürr schildert offen seinen jahrelangen Kampf gegen schwere Panikattacken. Sein offener Bericht soll Betroffenen zeigen, dass sie mit ihrer Angst nicht allein sind.

Der ehemalige Industriepfarrer Martin Dürr, der in der Region Basel seit Jahrzehnten als seelsorgerliche Begleiter für Menschen in Not bekannt ist, hat nun sein eigenes, langjähriges Schweigen gebrochen. Der 67-jährige Dürr offenbart öffentlich, dass er selbst jahrelang unter schweren Panikattacken litt, die von der intensiven Angst geprägt waren, im jeweiligen Moment zu sterben. Während er als Geistlicher anderen bei Mobbing, Lernproblemen im Betrieb oder Sinnkrise n nach der Pensionierung half, fühlte er sich in bestimmten sozialen Situationen selbst von einer lähmenden Angst gepackt.

Plötzliche Angst und das Gefühl zu sterben

Dürr beschreibt, wie sich seine Welt vernebelte, sobald er sich vor fremden Gruppen vorstellen musste. Er berichtet von Gefühlen, als ob er keine Luft mehr bekäme oder sein Herz aussetze. Bis an die Reihe war er gekommen, hatte er oft kaum noch die Kraft zu sprechen. In Facebook-Posts schildert der mehrfache Vater und Grossvater diese Attacken, die fast aus dem Nichts kamen. Er beschreibt ein Dunkelheit, die sich über ihm und vor ihm ausbreitete, vergleichbar mit einem Tunnel ohne Licht, in dem er sich allein und ausgesetzt fühlte.

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Lange Zeit war es Dürr nicht möglich, diese Zustände zu benennen. Er glaubte, der Einzige zu sein, der mit solch extremen Gefühlen kämpfte. Nach dem Abklingen einer Attacke überwachte ihn jedoch oft ein starkes Gefühl der Lächerlichkeit und Schwäche. Diese Scham verstärkte den Kreislauf aus Angst vor der Angst. Die Sorge, dass eine neue Attacke ausbricht oder andere Menschen darauf reagieren könnten, lastete schwer auf ihm. Für Dürr sind Panikattacken besonders unangenehm, weil sie existenziell und unvermittelt angreifen.

Peinliche Situationen und unbekannte Trigger

Im Rückblick erinnere sich Dürr an Situationen, die ihm im Nachhinein unglaublich peinlich waren. Einmal wurde er von zwei Schülern interviewt, wurde dabei so nervös, dass er kaum noch sprechen konnte. Die Irritation über dieses Versagen führte dazu, dass er die Situation schnell verdrängen wollte. Er stellte sich die Frage, wie er jemandem erklären sollte, warum er so reagierte, zumal die Angst vor dem Fliegen gesellschaftlich akzeptiert sei, diese Situation hier aber nicht einzuordnen war.

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Auch während eines Live-Interviews bei einem lokalen Fernsehsender hatte er das Gefühl, nicht mehr sprechen und atmen zu können. Er war zu diesem Zeitpunkt sehr müde und fertig, und das altbekannte Empfinden der Erstickung und des Sterbens kehrte zurück. Damals konnte er den Zustand noch nicht als Panikattacke identifizieren und musste sich durch die Sendung durchmogeln. Eine weitere Episode ereignete sich auf einer Autobahn in England, wo ihn die Panik mitten im Verkehr ereilte. Er fuhr bei der nächsten Gelegenheit heraus und versuchte, sich durch die logische Überlegung zu beruhigen, dass er nur einmal sterben könne und nicht alle von ihm imaginierten Todesarten eintreten konnten.

Befreiung durch das Sprechen über die eigenen Ängste

Objektiv betrachtet stellen die auslösenden Situationen für Dürr keine reale Gefahr dar. Er ärgerte sich oft über sein eigenes Gehirn, besonders nach Situationen, die er als peinlich empfand. Die Erkenntnis, dass er mit seinen Gefühlen nicht allein ist, und die Existenz von Worten für diese Erfahrungen, halfen ihm im Laufe der Jahre. Weitere Hilfen waren eine Therapie, viel Bewegung, Musik und das Reden mit anderen. Auch das Schreiben über die Erlebnisse trug zur Bewältigung bei.

Inspiriert wurde Dürr durch das Buch "Telling Secrets" des amerikanischen Autors Frederick Buechner. Durch das Lesen realisierte er, dass das Sprechen über Geheimnisse und dunkle Seiten einen Ort schafft, der beiden Seiten guttut. Nachdem er sich zum ersten Mal geöffnet hatte, fühlte er sich wohler in seiner Haut. Er betonte, dass er endlich wieder authentisch sein konnte und keine Rolle mehr spielen musste. Diese Befreiung ermöglichte es ihm nun, anderen Betroffenen zu sagen, dass er diese Erfahrungen ebenfalls kennt und sie nicht allein dastehen.