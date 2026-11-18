Ex-Botschafter Martin Dahinden analysiert Donald Trumps Außenpolitik nach den Midterms. Er warnt vor Turbulenzen durch Zollmaßnahmen und fordert mehr diplomatische Tiefe für die Schweiz.

Der ehemalige Schweizer Botschafter in Washington, Martin Dahinden, hat in einer öffentlichen Diskussion deutliche Worte zur aktuellen internationalen Lage und speziell zur schweizerisch-amerikanischen Beziehung gefunden. Dahinden äußerte sich auf der Live-Aufzeichnung des Podcasts "Alles klar, Amerika?" im ausverkauften Kaufleuten in Zürich zu den strategischen Fehlern und Risiken, die von der aktuellen US-Administration ausgehen. Die Veranstaltung fand unter Moderation von Christof Münger statt, der als Leiter des Ressorts International die Führung über das Gespräch hatte und die komplexen diplomatischen Zusammenhänge für das Publikum aufschlüsselte. Dahinden, der während der ersten Amtszeit von Donald Trump als Botschafter in den USA diente, nutzte diese Gelegenheit, um Einblicke in die Arbeitsweise des US-Präsidenten zu geben und konkrete Ratschläge für den Bundesrat zu entwickeln. Seine Einschätzungen basieren auf persönlichen Begegnungen und seiner langjährigen Erfahrung in der schweizerischen Außenpolitik, die er nun mit den aktuellen geopolitischen Herausforderungen verknüpfte.

Diplomatische Turbulenzen und US-Außenpolitik

Martin Dahinden erwartet für die Schweiz und den Westen erhebliche Turbulenzen infolge der neuen außenpolitischen Ausrichtung von Donald Trump. Nach den enttäuschenden Ergebnissen der Midterm-Wahlen wendet sich der US-Präsident nun verstärkt der Aussenpolitik zu, was sich in den kürzlich abgehaltenen Gipfeltreffen mit den chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin deutlich zeigt. Dahinden betonte, dass die Dynamik dieser Treffen und die daraus resultierenden politischen Signale direkte Auswirkungen auf die internationale Stabilität haben werden. Der Spitzendiplomat warnte davor, die impulsiven und spontanen Handlungen des US-Präsidenten zu unterschätzen, da diese oft schwer kalkulierbare Folgen für verbündete Nationen wie die Schweiz nach sich ziehen. Die Unsicherheit in der US-Außenpolitik erschwert die Planungssicherheit für europäische Partner, die auf stabile Handels- und Sicherheitsbeziehungen angewiesen sind.

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Charakterisierung Donald Trumps als Schauspieler

Bei seinen persönlichen Begegnungen mit Donald Trump identiferte Dahinden ein klar unterscheidbares Verhalten, das stark von der Anwesenheit von Medien und Kameras abhing. Er beschrieb den US-Präsidenten als "Schauspieler", der seine Rolle genau dann spielte, wenn eine Kamera lief. In öffentlichen Auftritten oder bei Treffen in der privaten Residenz Mar-a-Lago sprach Trump häufig primär an seine Wähler und inszenierte sich accordingly. Sobald jedoch keine Kameras mehr die Gespräche aufzeichneten, und man "zur Sache" kam, änderte sich die Interaktion grundlegend. In diesen privaten oder ungeschützten Momenten spielte der Austausch nach den üblichen Regeln des diplomatischen Jargons ab. Diese Dualität macht es für ausländische Diplomat:innen schwierig, die wahren Absichten und die langfristige Strategie des US-Präsidenten verlässlich einzuschätzen, da die öffentliche Performance oft von der privaten Realität getrennt ist.

Strategische Empfehlungen für den Bundesrat

Angesichts der drohenden Zollmaßnahmen und der daraus resultierenden Handelskonflikte empfiehlt Martin Dahinden dem Schweizer Bundesrat ein expansives und mehrdimensionales diplomatisches Vorgehen. Anstatt sich ausschließlich auf direkte Verhandlungen in der Hauptstadt Washington zu verlassen, rät er dazu, auf möglichst allen Ebenen und durchgehend Kontakte zu knüpfen. Ein zentraler Aspekt dieser Strategie ist der direkte Dialog nicht nur mit der föderalen Regierung, sondern auch mit den einzelnen amerikanischen Bundesstaaten. Dahinden argumentiert, dass der politische Einfluss in den USA stark dezentralisiert ist und dass eine gleichzeitige Einwirkung von allen Seiten - also durch lokale, staatliche und nationale Akteure - die effektivste Methode ist, um auf die amerikanische Politik und deren Entscheidungen einzuwirken. Diese vielschichtige Diplomatie soll helfen, die negativen Auswirkungen einer einseitigen US-Zollpolitik abzufedern.

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Kulinarische Diplomatie als unrealistische Lösung

In der Diskussion wurde auch die Frage aufgeworfen, ob der aktuelle Schweizer Botschafter in Washington den US-Präsidenten nicht einfach zum traditionellen Schweizer Fondue einladen sollte, um den bestehenden Zollstreit auf persönlicher Ebene beizulegen. Dahinden wies diese Vorstellung als zu naiv zurück und verdeutlichte dabei seinen humorvollen, aber realistischen Blick auf die kulturellen Unterschiede. Er merkte an, dass die Idee, mit kulinarischer Diplomatie komplexe geopolitische und wirtschaftliche Konflikte zu lösen, bei Donald Trump nicht funktionieren würde. Als Begründung führte Dahinden an, dass Trump sich ernährungstechnisch vorwiegend von Burgern und Cola Zero ernähre. Diese Bemerkung unterstrich nicht nur die persönliche Abneigung des US-Präsidenten gegenüber Schweizer Traditionen, sondern auch die Tatsache, dass diplomatische Durchbrüche selten durch gesellschaftliche Anlässe, sondern durch harte politische Verhandlungen erzielt werden. Die "culinarische und kulturhistorische Diplomatiegeschichte", die Dahinden in seinem im Dezember erscheinenden Buch thematisiert, zeigt dennoch, wie wichtig kulturelle Brücken sind, auch wenn sie bei diesem specific political actor an ihre Grenzen stoßen.

Beteiligung von Experten und Korrespondenten

Die Live-Veranstaltung im Kaufleuten Zürich wurde durch die Teilnahme hochrangiger US-Experten bereichert, die eine breite Perspektive auf die Lage boten. Neben Christof Münger und Martin Dahinden waren Charlotte Walser, Korrespondentin des "Tages-Anzeigers" in Washington D.C., sowie Martin Kilian, langjähriger USA-Korrespondent in Charlottesville, Virginia, per Video-Zuschaltung anwesend. Charlotte Walser und Martin Kilian lieferten aus den USA heraus aktuelle Einschätzungen zur lokalen Wahrnehmung der Trump-Administration und zur Wirkung der jüngsten außenpolitischen Manöver. Diese kombinierte Sichtweise aus der Schweiz und vor Ort in den USA ermöglichte es dem Publikum, ein differenziertes Bild der aktuellen transatlantischen Beziehungen zu erhalten. Die Expertise der Korrespondenten ergänzte die historischen und strategischen Analysen von Dahinden und zeigte auf, wie unterschiedlich die Nachrichten aus der US-Regierung wahrgenommen werden können. Die Zusammenarbeit dieser Experten verdeutlicht die Notwendigkeit einer gut informierten öffentlichen Meinungsbildung in Bezug auf internationale Beziehungen.