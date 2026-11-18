Ex-Botschafter Martin Dahinden analysiert Donald Trumps Handels- und Außenpolitik. Er warnt vor impulsiven Zöllen und empfiehlt der Schweiz strategische Kontakte auf Bundesstaatenebene.

Der ehemalige Schweizer Botschafter in Washington, Martin Dahinden, äußert sich kritisch zur außen- und handelspolitischen Linie von US-Präsident Donald Trump. Im Gespräch mit Christof Münger beim Podcast "Alles klar, Amerika?" warnte der Diplomat vor weiteren Turbulenzen für die Schweiz infolge der aggressiven Zollliste. Dahinden, der Trump während dessen erster Amtszeit persönlich kannte, betonte, dass einfache soziale Gesten wie ein Fondue-Essen nicht ausreichen, um komplexe diplomatische Konflikte zu lösen.

Trump als Schauspieler im diplomatischen Spiel

Martin Dahinden beschreibt Donald Trump primär als Schauspieler, dessen Verhalten stark von der öffentlichen Wahrnehmung abhängt. Bei Treffen, insbesondere in der privaten Residenz Mar-a-Lago, habe der Präsident stets eine Rolle gespielt, um direkt mit seinen Wählern zu kommunizieren. Sobald jedoch keine Kameras im Raum waren, habe sich der Austausch in den üblichen diplomatischen Jargon gefügt und war sachlicher als die öffentliche Inszenierung vermuten lässt. Diese Diskrepanz zwischen öffentlicher Performance und privater Verhandlungsführung macht die Beziehung zu Trump unberechenbar für ausländische Partner.

Also read Kanton Basel-Landschaft: Martin R. Duthaler leitet neu die Zivilrechtsverwaltung

Pessimismus bezüglich Gipfel mit Xi und Putin

Nach dem politischen Rückwärtsgang bei den Midterms wendet sich Donald Trump verstärkt der Außenpolitik zu, wie die geplanten Gipfeltreffen mit Xi Jinping und Wladimir Putin verdeutlichen. Dahinden erwartet von diesen Gesprächen jedoch keine durchschlagenden Ergebnisse. Der Diplomat charakterisiert Trump als impulsiv und spontan handelnd, was ihm fehlt, ist die strategische Weitsicht, die er als "zwanzig Züge vorausdenken" beschreibt. Besonders problematisch sieht Dahinden die Möglichkeit, dass Trump im Austausch für neue Optionen im Irankrieg voreilige Deals zur Ukraine eingeht, was die geopolitische Stabilität gefährden könnte.

Strategien gegen die US-Zollpolitik der Schweiz

Die aktuelle US-Zollpolitik trifft auch die Schweizer Wirtschaft direkt, weshalb Dahinden dem Bundesrat konkrete Handlungsempfehlungen gibt. Statt sich nur auf die Hauptstadt Washington zu konzentrieren, müsse die Schweiz auf möglichst allen Ebenen Kontakte knüpfen. Dazu gehört die gezielte Ansprache der einzelnen amerikanischen Bundesstaaten. Wenn die Schweiz von allen Seiten gleichzeitig Druck ausübe und Beziehungen pflege, sei die Chance am größten, Einfluss auf die amerikanische Regierung zu nehmen und negative handelspolitische Maßnahmen abzumildern.

Advertisement

Kulinarische Diplomatie scheitert an der Realität

Auf die humorvolle Frage, warum der aktuelle Schweizer Botschafter Donald Trump nicht einfach zum Fondue einlädt, um den Zollstreit beizulegen, gab Dahinden eine klare Antwort. Trump ernähre sich von Burgern und Cola Zero, was die Idee einer kulinarischen Brücke ad absurd führe. Dahinden verweist auch auf sein kommendes Buch im Dezember, das eine kulinarische und kulturhistorische Diplomatiegeschichte erzählt. Doch solche symbolischen Gesten seien in der harten Realität der internationalen Handelspolitik wenig effektiv, wenn keine strukturellen Verbindungen bestehen.

Expertise der Medienkorrespondenten im Kontext

Das Gespräch fand vor ausverkauftem Haus im Kaufleuten in Zürich statt, wobei die Diskussion durch Korrespondenten aus den USA ergänzt wurde. Charlotte Walser vom "Tages-Anzeiger" in Washington D.C. sowie der langjährige USA-Korrespondent Martin Kilian aus Charlottesville, Virginia, waren zugeschaltet. Diese multidimensionale Perspektive erlaubte eine detaillierte Einordnung der aktuellen Lage. Die Teilnahme an der Liveaufzeichnung unterstreicht die hohe Relevanz des Themas für die Schweizer Öffentlichkeit und die Notwendigkeit, die US-Politik genau zu beobachten.