Mars überholt Jupiter: Roter Planet zieht an Gasriesen vorbei

Mars überholt Jupiter im November. Der Rote Planet bewegt sich sechsmal schneller am Himmel. Hintergrund ist sein hoher Eisenanteil im Gestein.

Mars gilt wegen seines hohen Eisenanteils als der Rote Planet. Gegen 1 Uhr hebt sich am östlichen Horizont Mars über die Landschaft ab. Man erkennt den Nachbarn der Erde an seinem orange-rötlichen Glanz. Als einziger Planet hat Mars diese warme Färbung. Ursache ist der hohe Eisenanteil in seinem Gestein.

Mars bewegt sich sechsmal schneller als Jupiter

Eine halbe Stunde später folgt dann Jupiter. Wieder eine halbe Stunde später erscheint Regulus, der Hauptstern des Löwen. Die drei Gestirne haben jetzt den gleichen Abstand zueinander. Dabei wandert Mars etwa sechsmal schneller als Jupiter. Deshalb verkürzt sich die Spanne zwischen beiden Wandlern.

Also read NASA-Chapea-Mission: Vier Freiwillige beenden Mars-Simulation nach 378 Tagen

Mitte November überholt Mars Jupiter. Im November-Hochnebel könnte ein Blick auf den Nachthimmel gelingen. Dann ist diese eindrucksvolle Begegnung der beiden Planeten zu sehen. Die Konjunktion direkt vor Regulus, dem Herzstern des Löwen, ist ein Bild dafür. Es soll die drei Seiten der Seele vereinen.

Jupiter steht für Weisheit und Mars für den Willen

Während sich am Himmel der Überholvorgang von Mars zuspitzt, kehrt im Garten langsam Ruhe ein. Die Beete werden winterfertig gemacht. Zwar könnte laut dem Mondkalender noch gesät oder gepflanzt werden. Der Mond ist seit dem 29. Oktober nidsigehend.

Advertisement

Bei absteigendem Mond versorgen die Saftströme der Pflanzen den unteren Pflanzenteil verstärkt. Das kommt zu einem stärkeren Wurzelwachstum. Das kommt zum Beispiel Apfelbäumen zugute. Sie werden am besten im Spätherbst gepflanzt.

Apfelbäume im Spätherbst pflanzen ist ratsam

Die Zeit von Ende Oktober bis im Dezember eignet sich gut. Es sollte im zeitigen Frühjahr gepflanzt werden. Der Boden muss dazu frostfrei sein. Seit dem 29. Oktober geht der Mond nidsi. Die Ruhe im Garten spiegelt die Stille des Himmels wider.