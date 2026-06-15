Märkte feiern Iran-Einigung: Wall Street und Asien im Plus, Gold steigt, Matador debütiert

Die Nachricht eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran löst Erleichterung an den Aktienmärkten aus. Der geplante Deal soll die Strasse von Hormus öffnen und die Ölversorgung sichern. Gleichzeitig stehen Börsengänge, Notenbank-Sitzungen und Prognoseanhebungen im KI-Bereich im Fokus.

Die Aktienmärkte reagieren mit deutlichen Erholungsversuchen auf die Nachricht eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Konflikts im Nahen Osten. Nach monatelangen Verhandlungen wurde eine vorläufige Einigung erzielt, die die Strasse von Hormus umgehend öffnen soll.

Das Abkommen soll Ende dieser Woche in Genf unterzeichnet werden. Investoren werten die Ankündigung als positiv, da die Sorge über gestörte Öllieferungen und hohe Energiepreise nachlässt. Die wichtigsten Indizes in Asien legten teilweise um mehr als 5 Prozent zu und auch die Wall Street wird klar im Plus erwartet. Der Schweizer Leitindex SMI setzte seine zaghafte Erholung nach dem massiven Ausverkauf Anfang Juni fort.

Der Volatilitätsindex VSMI notiert auf einem Niveau, das er zuletzt vor Ausbruch des Iran-Krieges gesehen hatte. Allerdings warnen Experten vor verfrühtem Optimismus, da viele Details der weiteren Vereinbarungen noch offen sind und die vollständige Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus Wochen bis Monate dauern könnte. Die Ölmenge, die durch die Meerenge fliesst, dürfte nur langsam das Vorkriegsniveau von 20 Millionen Barrel pro Tag erreichen, was 2026 zu einem Angebotsdefizit führen könnte.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis ist der Börsengang des österreichischen Unternehmens Matador, das seine Aktien neu an der Schweizer Börse SIX kotiert. Der Referenzpreis lag bei 3,85 Franken.

Zudem zeigte sich der Markt erfreut über die geplante Inbetriebnahme des Noida International Airport in der Grossregion Delhi. Im Fokus des weiteren Wochenverlaufs stehen zudem die Zinssitzungen zahlreicher Notenbanken, wobei die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch mit besonderer Spannung erwartet wird, insbesondere die Aussagen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Im technologischen Sektor sorgt ein Unternehmen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) setzt, für Aufsehen.

Die Aktien schossen an der Börse in Wien um 30 Prozent nach oben und steuern auf den grössten Tagesgewinn ihrer Geschichte zu. Das Unternehmen baut seine Produktion von KI-Substraten in Malaysia aus und investiert dafür 1,5 bis zwei Milliarden. Es geht davon aus, dass diese Investition vollständig durch langfristige Kundenzusagen gedeckt sein wird.

Auf Basis dieser Vereinbarungen wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 deutlich angehoben: erwartet wird nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45 bis 55 Prozent (bisher: 30 bis 35 Prozent) und eine Ebitda-Marge von 32 bis 37 Prozent (bisher: 25 bis 29 Prozent). Zudem meldete das Unternehmen, dass es im vorbörslichen US-Handel zeitweise um 15 Prozent zulegte. Einen weiteren grossen Deal gab es im Sektor der Restaurantreservierungen: TheFork, bekannt für seine Nutzer-Bewertungen, verkaufte seine europäische Plattform für 700 Millionen Euro.

Monate zuvor hatte der aktivistische Investor Starboard das Unternehmen zum Verkauf der gesamten Firma gedrängt und die langsame Prüfung strategischer Alternativen kritisiert. Der Schritt wird als Zeichen für die Konsolidierung im Technologiesektor gewertet. Gold als klassischer sicherer Hafen reagierte auf die diplomatische Entspannung mit einem Kursanstieg. Eine Feinunze wurde an der Börse in London bei einem Tageshoch von 4'345 US-Dollar gehandelt.

Dies spiegelt das Aufatmen der Anleger wider, da Konflikte im Nahen Osten oft zu erhöhter Nachfrage nach Gold führen. Die Erleichterung über das Iran-Abkommen wirkt sich zudem positiv auf andere Anlageklassen aus, darunter Private-Equity-Fonds. Der Privatmarktspezialist wies Gerüchte über zusätzliche Liquiditätsbeschränkungen oder ein Einfrieren seiner Fonds zurück, was zu Gewinnen von bis zu 3,0 Prozent führte





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