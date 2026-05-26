Markierversuche im Grundwasserpumpwerk Hintere Mulde und Bünz-Revitalisierung in Waltenschwil

Gemeinden Bremgarten und Waltenschwil prüfen mit ungiftigen Farbstoffen die Grundwasserströmung im Pumpwerk Hintere Mulde und bereiten gleichzeitig eine umfassende Bünz-Revitalisierung vor, um die Versorgungssicherheit und den Hochwasserschutz zu stärken.

In den ersten beiden Juniwochen führen die Gemeinden Bremgarten und Waltenschwil im Grundwasser pumpwerk Hintere Mulde Markierversuche durch. Ziel ist es, die Strömungsrichtung und -geschwindigkeit des Grundwasser s zu ermitteln, um künftig größere Wassermengen aus der Quelle zu nutzen.

Dazu werden in einem definierten Umfeld ungiftige Farbstoffe in sehr geringer Konzentration in den Untergrund eingebracht. Die Farbstoffe stammen aus Zusammensetzungen, die auch in Kosmetikprodukten Verwendung finden und stellen somit kein Gesundheitsrisiko dar. Nach dem Einbringen werden Messstationen rund um die Fassung installiert, die genau verfolgen, wann und in welcher Menge die Farbstoffe die Wasserentnahmestelle erreichen. Auf diese Weise lässt sich exakt bestimmen, aus welchen Bereichen das Grundwasser zur Hinteren Mulde fließt und wie schnell es dort ankommt.

Die Behörden weisen darauf hin, dass es während der Testphase zu leichten Verfärbungen des Trinkwassers kommen kann. In Einzelfällen kann ein schwacher rötlicher oder grünlicher Farbstich beobachtet werden. Diese Veränderung ist jedoch rein optischer Natur und hat keinerlei Auswirkungen auf die Trinkbarkeit des Wassers. Das Wasser darf wie gewohnt zum Kochen, Waschen und Trinken verwendet werden.

Die Gemeinden informieren die Bevölkerung im Vorfeld und stehen für Rückfragen zur Verfügung, um mögliche Befürchtungen zu zerstreuen. Der Gemeinderat betont, dass die Maßnahmen notwendig sind, um die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die vorhandenen Schutzzonen rund um die Quelle neu zu definieren. Parallel zu den Markierversuchen wird im Kanton ein weiteres Infrastrukturprojekt vorangetrieben: Die Revitalisierung der Bünz in Waltenschwil. Die Ufer sollen gehoben, verbreitert und alte Brücken ersetzt werden, um das Dorf besser vor Hochwasser zu schützen.

Das Vorhaben kostet rund 8,9 Millionen Franken und wirft zahlreiche Fragen bezüglich Finanzierung und Umweltauswirkungen auf. Zusätzlich öffnet der Abwasserverband Bremgarten Mutschellen am 20. September seine Anlagen für die Jubiläumsfeier, bei der Präsident Pius With über Baupläne und sein langjähriges Engagement berichtet. Diese beiden Initiativen zeigen, dass die Region sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch im Hochwasserschutz aktiv an zukunftsfähigen Lösungen arbeitet





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