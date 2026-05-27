Mark Zuckerberg kauft Luxusvilla auf Milliardärsinsel Indian Creek für 170 Millionen Dollar

Meta-Gründer Mark Zuckerberg hat eine der exklusivsten Immobilien Floridas erworben: eine riesige Villa auf der künstlichen Insel Indian Creek, die als "Billionaire Bunker" gilt. Das vom Star-Designer Ferris Rafauli entworfene Anwesen bietet neun Schlafzimmer, elf Badezimmer, ein 6.800-Liter-Aquarium, eine private Jazz-Lounge und einen 61 Meter langen Wasserzugang. Der Kauf unterstreicht den Trend vermögender Tech-Unternehmer, nach Florida zu ziehen, wo Steuervorteile und maximale Privatsphäre locken.

Mark Zuckerberg , der Gründer von Meta , hat für 170 Millionen US-Dollar eine prächtige Villa auf der exklusiven Insel Indian Creek vor Miami Beach gekauft. Diese Insel, auch bekannt als " Billionaire Bunker ", ist ein künstlich angelegtes, hoch exklusives Wohngebiet, das viele der reichsten und bekanntesten Personen der Welt anzieht.

Die Villa selbst wurde vom international renommierten Designer Ferris Rafauli entworfen und gilt als die größte je auf dieser Insel errichtete Residenz. Mit einer Fläche von über 8.000 Quadratmetern, neun Schlafzimmern und elf Badezimmern bietet das Anwesen extrem großzügigen Wohnraum. Besonders aufwendig ist die Ausstattung: Ein über 6.800 Liter großes Aquarium trennt Küche und Essbereich, eine zweigeschossige Bibliothek mit verstecktem Durchgang, eine private Jazz-Lounge und ein umfangreicher Spa-Bereich mit Sauna, Himalaya-Salzwand und Dampfbad sind nur einige Highlights.

Die master suite erstreckt sich über die Hälfte des Obergeschosses und ermöglicht weite Blicke auf das Wasser bei maximaler Privatsphäre. Auch der Außenbereich ist luxuriös: Ein etwa 18 Meter langer Pool mit schwarz-weißem Karomuster, mehrere Feuerelemente, eine Cabana und ein rund 41 Meter langer Steg mit Blick auf die Biscayne Bay gehören dazu. Der direkte Wasserzugang erstreckt sich über rund 61 Meter.

Indian Creek ist eine etwa 300 Hektar große, komplett künstlich geschaffene Insel, die über eine eigene Verwaltung und eine eigene, rund um die Uhr patrouillierende Polizeieinheit verfügt - sowohl zu Land als auch zu Wasser. Diese extrem hohe Sicherheit und Privatsphäre ist einer der Hauptgründe für ihre Anziehungskraft auf Milliardäre.

Zu den bisherigen Bewohnern zählen unter anderem der ehemalige Football-Star Tom Brady, der Musikproduzent David Guetta, Ivanka Trump und Jared Kushner sowie Amazon-Gründer Jeff Bezos, der gleich drei Immobilien dort besitzt. Der Zuzug von extrem Vermögenden wird zusätzlich durch steuerliche Anreize in Florida befeuert, insbesondere für Menschen aus Kalifornien, wo eine Vermögenssteuer für Milliardäre geplant ist. Der Investor Peter Thiel verlegte seine Unternehmen Anfang des Jahres nach Florida.

Die Insel gilt als so reich, dass das dort konzentrierte Nettovermögen angeblich größer ist als das Bruttoinlandsprodukt von Österreich, wie der Moderator Markus Lanz in seinem Podcast "Lanz + Precht" anmerkte. Diese Konzentration von Reichtum wirft Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und den Vorteilen für das Gemeinwesen auf. Der Kauf durch Mark Zuckerberg unterstreicht den Trend, dass Tech-Milliardäre zunehmend nach Florida ziehen, wo sie sowohl von niedrigeren Steuern als auch von einem Lebensstil profitieren, der maximale Privatsphäre und Sicherheit bietet.

Die Villa, mit ihrem statementartigen Design und den unzähligen Luxusmerkmalen, ist mehr als nur ein Haus - sie ist ein Symbol für extremen Wohlstand und die Fähigkeit, sich eine komplett maßgeschneiderte, abgeschottete Welt zu schaffen. Ferris Rafauli, der bereits für Prominente wie Rapper Drake gearbeitet hat, hat hier wieder einmal eine Residenz geschaffen, die atemberaubendes Design mit praktischem Komfort für eine der reichsten Familien der Welt verbindet





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