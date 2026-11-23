NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellt die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis in Frage. Einigkeit fehlt noch unter den Mitgliedsstaaten.

Der Generalsekretär der Nordatlantischen Bündnisses, Mark Rutte, hat die ukrainischen Forderungen nach einem sofortigen Beitritt zur NATO eindeutig zurückgewiesen. Bei seiner Teilnahme an der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Berlin betonte er, dass es für einen solchen Schritt derzeit keine Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten gibt. Rutte wies darauf hin, dass die Entscheidung über eine Mitgliedschaft allein beim Bündnis liege und hier innerhalb der Allianz völlig Klarheit herrsche.

Absage an sofortigen NATO-Beitritt

Mark Rutte räumte zwar ein, dass es für die Ukraine eine entsprechende Perspektive auf eine Mitgliedschaft gebe. Dennoch sei die aktuelle Situation durch fehlende Einigkeit geprägt. Er erklärte deutlich, dass das Verfahren zur Aufnahme neuer Mitglieder strikte Regeln befolge, die von allen aktuellen Mitgliedern getragen werden müssen. Da diese Bedingung derzeit nicht erfüllt ist, kann eine Aufnahme nicht erfolgen.

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Der niederländische Politiker fügte hinzu, dass die Autorität, wer Mitglied werden darf, ausschließlich bei der NATO liege. Diese Aussage dient als klare Positionierung gegenüber Kiew und den Unterstützern einer schnellen Integrationsstrategie. Rutte unterstrich, dass die Strukturen des Bündnisses nicht überstimmt werden können, um die interne Stabilität zu wahren.

Kontroverse um Friedensverhandlungen mit Russland

Zusätzlich zu der Absage zur Mitgliedschaft äußerte sich Mark Rutte zu den laufenden diplomatischen Bestrebungen. Er bezeichnete es als richtig und gut, dass die Vereinigten Staaten derzeit enorme Anstrengungen unternehmen, um Gespräche in Gang zu bringen. Dabei werde eng mit der Ukraine und europäischen Partnern abgestimmt. Allerdings sei es notwendig, dass auch russischer Präsident Putin mitspielt, um Fortschritte zu erzielen.

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Rutte betonte, dass Spekulationen über die Einbindung der Ukraine in potenzielle Verhandlungen mit Russland vorauseilend seien. Ohne dass konkrete Gespräche mit Moskau stattfinden, könne man nur Vermutungen anstellen. Die USA arbeiten daran, die Dialoge zu initiieren, doch der russische Staatschef müsse dazu bereit sein. Die NATO beobachtet diese Entwicklungen genau, bleibt aber bei ihrer eigenen Strategie.

Positionen der Ukraine und internationaler Kontext

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor eine Videoansprache bei der Parlamentarischen Versammlung der NATO gehalten. In dieser Rede plädierte er erneut nachdrücklich für die Aufnahme seines Landes in das Bündnis. Selenskyj argumentierte, dass eine Mitgliedschaft für die Sicherheit in Europa die bessere Lösung sei als bloße Sicherheitsgarantien, die nur den Worten der Beistandsklausel nach Artikel fünf des NATO-Vertrages ähneln.

Die Ukraine strebt somit volle Bündnisrechte an, um eine langfristige Absicherung zu gewährleisten. Selenskyjs Auftritt erfolgte zugeschaltet aus Kiew, was die Dringlichkeit der Lage unterstrich. Die Forderungen gehen weit über die aktuelle Unterstützung hinaus und zielen auf eine strukturelle Veränderung der europäischen Sicherheitsarchitektur ab.

Perspektiven und diplomatische Hürden

Russland lehnt einen NATO-Beitritt der Ukraine grundsätzlich ab und sieht darin eine rote Linie. Das Verteidigungsbündnis hat im Grundsatz beschlossen, dass die Ukraine Mitglied werden soll, wenn sie die Kriterien erfüllt. Historisch gesehen waren die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren jedoch dagegen, was den Konsensprozess erschwert.

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Aktuell steht das Bündnis vor der Herausforderung, die Sicherheitsinteressen der Ukraine mit der Konsensfähigkeit der 32 Mitglieder in Einklang zu bringen. Mark Rutte navigiert diese komplexe Lage, indem er realistische Erwartungen setzt. Die Zukunft der Beziehung wird von weiteren diplomatischen Schritten und der Bereitschaft aller Beteiligten abhängen.