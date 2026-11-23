Kanadas Premierminister Mark Carney nutzte das traditionelle Journalistendinner in Ottawa, um US-Präsident Donald Trump und dessen Handelspolitik humorvoll anzugreifen.

Bei einem traditionellen Abendessen mit Parlamentsjournalisten in Ottawa hat der kanadische Premierminister Mark Carney den US-Präsidenten Donald Trump auf die Schippe genommen. Anstatt nur ernste Politik zu betreiben, verwandelte Carney die Bühne in eine Komödie und nutzte die Gelegenheit, um die aktuelle Spannung zwischen den beiden Nationen humorvoll, aber deutlich zu kommentieren. Der Auftritt richtete sich direkt gegen die rhetorischen und politischen Haltungen von Donald Trump.

Inszenierung mit Doppelgängern

Die Unterhaltung erreichte ihren Höhepunkt, als der Komiker Mark Critch verkleidet als Donald Trump die Bühne betrat. Er wurde dabei von Mark McKinney begrüßt, der die Rolle von Premierminister Mark Carney übernahm. Die beiden Imitatoren spielten die diplomatischen Spannungen zwischen Ottawa und Washington in einer absurden Szene nach. Critch imitierte dabei nicht nur die Stimme, sondern auch die berühmte Geste des US-Präsidenten während des YMCA-Tanzes, bei der er die Hände ballt und Arme sowie Knie bewegt.

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Kommentare zu Körper und Design

Während der Darstellung kritisierte der als Trump verkleidete Critch direkt Mark Carneys Aussehen und kommentierte dessen Hinterteil mit den Worten, er habe einen tollen Arsch. Dies war eine direkte Anspielung auf die jüngsten Kommentare des echten Donald Trump, der den Po des republikanischen Politikers Jon Husted als einen großen Muskelberg gelobt hatte. Parallel dazu nahm Mark Carney in seiner eigenen Rede den opulenten Neustil des Oval Office auf. Er meinte sarkastisch, er sei bereits allein mit dem neuen Innenausstatter im Weißen Haus gewesen und betonte damit die auffälligen goldfarbenen Verzierungen.

Handelsstreit als komödiantisches Thema

Neben den persönlichen attacks stand der aktuelle Handelsstreit zwischen den USA und Kanada im Fokus des Humors. Der Komiker Mark Critch veranschaulichte die schwierige Verhandlungslage mit einem zynischen monologartigen Auftritt. Er behauptete scherzhaft, man werde einen großartigen Deal abschließen, aber nur eine Sache stehe dem im Weg: er selbst. Seine Begründung war, dass er verrückt sei, was die Blockaden in den Handelsverhandlungen metaphorisch darstellte. Mark Carney nahm dabei die Rolle des frustrierten Verhandlungsführers ein, der vor einem schwierigen, launischen Gegenüber sitzt.

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Selbstironie und Pressebezug

Nicht nur der US-Präsident wurde angegriffen. Mark Carney wandte den Spott auch gegen sich selbst, die anwesende Presse und andere kanadische Politiker. Er nannte das Publikum im Saal schwierig und bezog sich dabei explizit auf die bekannten, teils bissigen Reden, die bei diesem jährlichen Dinner in Ottawa Tradition haben. Andere Komiker imitierten ebenfalls den kanadischen Premierminister, um seine politischen Strategien und seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ironisch zu brechen. Diese Form der Selbstreflexion entspannte die Stimmung, ohne die politischen Kernthemen zu verwässern.

Reaktion auf das Weiße Haus

Donald Trump selbst zeigt sich stolz auf die Neugestaltung seines Amtssitzes im Weißen Haus. Die zahlreichen goldfarbenen Ornamente und Dekorationselemente haben immer wieder für Spott und Kritik gesorgt. Mark Carney griff diese visuellen Signale auf, um die Unterschiede in den politischen Kulturen und die Personalisierung der Macht durch Trump zu unterstreichen. Der Auftritt in Ottawa diente somit nicht nur der Unterhaltung, sondern markierte eine klare diplomatische Geste, bei der Humor als Werkzeug der politischen Kritik eingesetzt wurde, um die Position Kanadas im Streit mit den USA zu festigen.