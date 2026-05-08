Mario Gehrer übernimmt Kommentierung bei Champions League-Halbfinal Bayern gegen PSG

Mario Gehrer, ein Kommentator des Schweizer Radio- und Fernsehens, musste kurzfristig für Kommentator Sascha Ruefer einspringen, da technische Probleme dazu führten, dass Ruefer das Spiel nicht live kommentieren konnte. Gehrer übernahm die Rolle und zeigte sich zufrieden mit seinem Einsatz, da er die einzige Spielaufstellung hatte und viel Unterstützung von Arbeitskollegen erhielt.

Stress für Mario Gehrer beim Halbfinal -Spiel der Champions League Bayern gegen PSG am Mittwochabend. Er musste ansatzlos für Kommentator Sascha Ruefer einspringen. Mario Gehrer hat Sascha Ruefer , dem umstrittensten aller SRF- Sport kommentatoren, kurzerhand den Job weggeschnappt.

Also: Er musste es tun. Beim Champions-League-Halbfinal zwischen den Bayern und PSG kam es zu technischen Problemen, weshalb Kommentator Sascha Ruefer das Spiel nicht live wie geplant kommentieren konnte. Deshalb sprang zunächst Studio-Moderator Paddy Kälin ein. Der war aber nur fünf Minuten zu hören – und mit der Situation hörbar überfordert.

Schliesslich übernahm der Thurgauer aus Horn, Kommentator Mario Gehrer, aus dem Studio am Leutschenbach die Ruefer zugedachte Rolle.

«Die erste Frage war, ob ich die Spielaufstellung ausgedruckt hatte. Die zweite, ob ich für Sascha Ruefer übernehmen kann», sagt Gehrer auf Anfrage. Für ihn sei sofort klar gewesen, dass er einspringe. Zeit zum Nachdenken blieb ihm ohnehin keine.

Die Spielaufstellung war der einzige Zettel, den er zu Beginn in der Sprecher-Kabine in der Hand hatte. Zwar sass er dort alleine, erhielt aber viel Unterstützung von Arbeitskollegen, unter anderem auch im Laufe des Matches die Notizen von Sascha Ruefer.

«Bevor es losging, habe ich ein-, zweimal mehr durchgeatmet als sonst», sagt Gehrer





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