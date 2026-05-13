Mario Frick verabschiedet sich emotional bei Heimfans

Mario Frick, der langjährige Trainer des FC Luzern, verabschiedet sich emotional bei den Heimfans nach dem letzten Heimspiel. Er spricht von einer «unglaublichen Verbindung» zu den Fans und bedankt sich für die Unterstützung. Der FCL sucht bereits den Nachfolger.

Mario Frick verabschiedet sich mit einem 1:0-Sieg gegen den FCZ von der Allmend. Er spricht von einer «unglaublichen Verbindung » zu den Fans des FC Luzern.

Das letzte Heimspiel gewinnt der FCL 1:0 – «ein Geschenk der Mannschaft». Der Vertrag läuft aus, Frick will sich einer neuen Aufgabe annehmen und der FCL sucht den Nachfolger. Beim letzten Heimspiel ist dem 51-Jährigen aber anzusehen, wie schwer ihmsichtlich ergriffen. Er starrt auf den Boden und kämpft mit den Tränen.

Später saugt er beim Feiern vor der Fankurve nochmal alles auf. Den Heimfans schenkt er zum Abschied in der Swissporarenagemacht





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