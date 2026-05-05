Mario Crameri von Zürcher Kantonalbank neu im Vorstand von SwissICT

Mario Crameri, Leiter IT, Operations & Real Estate der Zürcher Kantonalbank, wurde zum neuen Vorstandsmitglied von SwissICT gewählt. Claude Honegger wurde zum neuen Präsidenten gewählt. Beide bringen umfangreiche Erfahrung aus der Bankenbranche mit.

Mario Crameri , seit fast einem Jahr Leiter IT, Operations & Real Estate bei der Zürcher Kantonalbank , wurde zum neuen Vorstand smitglied von SwissICT gewählt. Die Wahl erfolgte am Dienstagabend unter allgemeinem Beifall.

Diese Wahl ist jedoch noch von der Zustimmung des Bankrates der Zürcher Kantonalbank abhängig, welche am Donnerstag erwartet wird. SwissICT repräsentiert mit nahezu 2500 Mitgliedern den größten Fachverband der Schweizer ICT-Branche. Der Verband engagiert sich für das positive Image des Schweizer ICT-Sektors, setzt sich für optimale Rahmenbedingungen ein und fördert den Wissensaustausch sowie die fachliche Weiterentwicklung seiner Mitglieder. Crameri äußerte sich besorgt über die mögliche Abnahme der Attraktivität von ICT-Berufen.

Er betonte, dass die IT-Branche ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Schweizer Wirtschaft ist und dass er mit seinem Engagement dazu beitragen möchte, diese zu stärken. Ein zentrales Anliegen ist ihm die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) auf die Arbeitswelt in der ICT-Branche.

«Was bedeutet KI für die Menschen in der Branche? Diese Frage müssen wir rasch beantworten und breit kommunizieren. Aktuell sehe ich eine gewisse Gefahr, dass ICT-Berufe massiv an Attraktivität verlieren», warnte er. Die rasante Entwicklung der KI und die damit verbundenen Veränderungen erfordern eine proaktive Kommunikation und eine klare Positionierung der Branche, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten.

Die Sicherstellung der Attraktivität der ICT-Berufe ist somit eine zentrale Herausforderung für die Zukunft. Mario Crameri verfügt über einen fundierten akademischen Hintergrund mit einem Studium der Wirtschaftsinformatik und einer Promotion in Informatik an der Universität Zürich. Seine berufliche Laufbahn umfasst rund zwei Jahrzehnte in leitenden IT- und Geschäftspositionen.

Zu seinen früheren Stationen zählen die Credit Suisse, wo er als CIO tätig war, die Swiss Universal Bank als Leiter IT & Operations sowie die Credit Suisse erneut in der Position des Head Direct Banking und als Mitglied der Geschäftsleitung. Darüber hinaus war er vier Jahre lang CIO bei Julius Bär. Diese vielfältige Erfahrung in verschiedenen Finanzinstituten qualifiziert ihn in besonderem Maße für seine neue Rolle bei SwissICT.

Seine Expertise in den Bereichen IT-Strategie, Operations und digitale Transformation wird dem Verband wertvolle Impulse geben. Die Fähigkeit, komplexe technologische Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig die Bedürfnisse des Geschäfts zu verstehen, ist in der heutigen dynamischen ICT-Landschaft von entscheidender Bedeutung. Crameri bringt diese Fähigkeiten in den Vorstand von SwissICT ein und wird sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft der Schweizer ICT-Branche beteiligen. Er versteht es, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren.

Neben der Wahl von Mario Crameri zum Vorstandsmitglied wurde auch Claude Honegger zum neuen Präsidenten von SwissICT gewählt. Honegger ist ebenfalls eine bekannte Persönlichkeit in der Bankenbranche und war bereits seit 2011 im Vorstand des Verbandes aktiv. Zuvor war er CIO der Credit Suisse und ist heute als Berater und Investor tätig. Seine langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und seine Expertise im Bereich IT machen ihn zu einem idealen Kandidaten für das Präsidentenamt.

Honegger berät und investiert heute in etablierte Unternehmen und Start-ups und bringt somit ein breites Netzwerk und eine umfassende Perspektive in seine neue Rolle ein. Seit Sommer 2025 ist er zudem Verwaltungsrat der Basler Softwareschmiede Karakun. Die Kombination aus seiner strategischen Vision, seinem technischen Know-how und seiner unternehmerischen Erfahrung wird SwissICT in die Lage versetzen, seine Ziele effektiv zu verfolgen und die Interessen seiner Mitglieder optimal zu vertreten.

Die Wahl von Honegger und Crameri unterstreicht die Bedeutung der Finanzbranche für die Schweizer ICT-Landschaft und die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen beiden Sektoren. Die neuen Führungskräfte werden sich gemeinsam dafür einsetzen, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer ICT-Branche zu stärken und ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zu sichern





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