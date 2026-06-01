Marilyn Monroes Musik: Eine charmante Geschichtenerzählerin

Marilyn Monroe war eine charismatische Sängerin, die mit ihrer Musik Geschichten erzählte und ihre Zuhörer in ihren Bann zog. Ihre Musik war nicht nur eine Kombination aus Gesang und Instrumenten, sondern eine Art von Kunst, die die Zuhörer emotional berührte. In diesem Artikel werden wir uns mit Marilyn Monroes Musik auseinandersetzen und ihre Stärken und Schwächen als Sängerin aufzeigen.

Marilyn Monroe war eine charmante Geschichtenerzählerin mit feinem Rhythmusgefühl. Ihre Musik konnte ganz allein für sich stehen, wegen ihrer Fähigkeit, in ihrem Gesang Geschichten zu erzählen.

Besonders deutlich wird das in der Filmkomödie 'Some Like It Hot' von 1959. Im Song 'Running Wild' zeigt sich die ganze Marilyn in einer Nuss: wir hören die Dynamik, die Phrasierung, das Samtige, Schmeichelnde. Und am Schluss zeigt sie, dass sie auch Gas geben kann. Eine der Schlüsselstellen des Films ist Marilyn Monroe auf der Bühne, gehüllt in ein raffiniertes Nichts.

Nur von dir will ich geliebt werden: Als Sugar Kane haucht Monroe diese Zeilen so sinnlich, dass alle dahinschmelzen und sich persönlich angesprochen fühlen. Allerdings geht es in dieser Komödie um Betrug und berechnende Verführung. Diese Doppelbödigkeit hat Marilyn Monroe bewusst eingesetzt, sagt Kulturjournalist Manfred Papst. Im Vergleich zu eher biederen Stars wie Doris Day überschreite sie deutlich gesellschaftliche Grenzen.

Auch ihr berühmtes 'Boop-boop-a-doop' lässt verschiedene Lesarten zu: Babysprache im Lolita-Stil? Oder eine Hommage an den Scatgesang des Jazz? Hinter ihrer lasziven Fassade verbirgt sich eine disziplinierte Künstlerin.

'Man darf nie unterschätzen, was für eine gewissenhafte Arbeiterin sie war', sagt Papst. Ein Gesangslehrer habe sie angewiesen, eine Platte von Ella Fitzgerald 100-mal zu hören. Wie genau sie der Jazzsängerin zugehört hat, hört man immer wieder in Marilyn Monroes Rhythmusgefühl und ihrem Gespür für feine Nuancen. Die Freundschaft der beiden Frauen wurde später legendär.

Zu Beginn von Ella Fitzgeralds Karriere hatte Marilyn der jüngeren Sängerin einen Wochenauftritt in einem renommierten Club ermöglicht: Monroe stellte in Aussicht, jeden Abend im Publikum zu sitzen, wenn sie Ella programmierten - was Wirkung zeigte. Und Fitzgeralds Karriere ins Rollen brachte. Eigener Gesangsstil mit Tiefgang Nur gerade mal 36 Gesangsaufnahmen gibt es von Marilyn Monroe. Alle stammen sie aus Filmen und manchmal ist nicht geklärt, ob sie wirklich selbst singt.

In den unmissverständlichen Fällen wird aber deutlich: Marilyn Monroe hat als Sängerin einen klaren eigenen Stil entwickelt. Kritiker bemängelten oft ihre begrenzte Stimme. Doch gerade darin lag ihre Stärke: Sie kannte ihre Grenzen und setzte ihre Mittel gezielt ein. Marilyn Monroe war keine große Sängerin im klassischen Sinn.

Aber eine außergewöhnliche Interpretin mit einer Tiefe, die bis heute unterschätzt wird





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