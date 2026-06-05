Marilyn Monroe las James Joyces "Ulysses": Enkel der Fotografin klärt auf

Ein legendäres Foto zeigt Marilyn Monroe mit einem Exemplar von James Joyces Roman "Ulysses". Der Enkel der Fotografin Eve Arnold bestätigt nun, dass Monroe das Buch tatsächlich las - und keine Requisite verwendete. Die Aufnahme entstand 1955, während sie auf ein Fotoshooting wartete. Besonders bedeutsam: Monroe war gerade beim berühmten inneren Monolog der Figur Molly Bloom, der weibliche Sexualität thematisiert. Die Geschichte unterstreicht Monomes wenig bekanntes Interesse an Literatur und Philosophie.

Das berühmte Foto aus dem Jahr 1955, das Marilyn Monroe zeigt, wie sie auf einem Klettergerüst sitzt, barfuss und vertieft in James Joyce s Roman Ulysses , hat lange für Spekulationen gesorgt.

Viele fragten sich, ob das Buch nur eine Requisite war, um ihr Image als intelligente Frau zu stärken, oder ob sie tatsächlich dieses anspruchsvolle Werk las. Nun meldet sich Michael Arnold, der Enkel der Fotografin Eve Arnold, zu Wort und stellt klar: Seine Grossmutter habe Monroe während der Wartezeit auf ein Fotoshooting fotografiert, und das Buch sei definitiv keine Requisite gewesen. Monroe habe tatsächlich darin gelesen.

Besonders bemerkenswert ist, dass sie sich auf den letzten Seiten des Romans befand, wo James Joyce den berühmten inneren Monolog von Molly Bloom verfasst hat. Dieser Textteil thematisiert weibliches Begehren und Sexualität aus einer unverstellten Innenperspektive, was 1922 als revolutionär galt. Das Bild offenbart somit eine Facette von Monroe, die oft vom Klischee der oberflächlichen Blondine überlagert wurde. Tatsächlich besass Monroe eine Privatbibliothek mit über 400 Büchern und interessierte sich für Literatur, Philosophie und Theater.

Ihre Lektüre von Ulysses unterstreicht diese intellektuelle Neugier. Die anhaltende Faszination des Fotos liegt darin, dass es eine Monroe zeigt, deren literarische Interessen lange im Schatten des Marilyn-Monroe-Mythos standen. Dass sie Joyce tatsächlich las, mag weniger überraschen als die Tatsache, dass viele ihr diese Fähigkeit absprachen. Die Aufnahme, gemacht von einer der wenigen Frauen, die die Ikone fotografierte, bleibt damit ein Zeugnis ihrer vielschichtigen Persönlichkeit





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Monroe lese Ulysses - das berühmte Foto und seine wahre GeschichteEin 1955 aufgenommenes Foto von Eve Arnold zeigt Marilyn Monroe barfuß auf einem Klettergerüst, vertieft in James Joyces Roman Ulysses. Der Enkel der Fotografin, Michael Arnold, bestätigt, dass das Buch keine Requisite war, sondern Monroe tatsächlich las, und zwar die berühmten letzten Seiten mit Molly Blooms Monolog. Das Bild illustriert Monroes literarisches Interesse und kontrastiert ihr übliches Image als oberflächliche Blondine.

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