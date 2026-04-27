Maria Riesch und Johann Schrempf: Das Paar spricht über ihre ungewöhnliche Liebe

Die ehemalige Skistars Maria Riesch und ihr 25 Jahre älterer Freund Johann Schrempf geben in einem Interview Einblicke in ihre Beziehung. Trotz Altersunterschied und öffentlicher Kritik zeigen sie sich glücklich und zufrieden.

Die ehemalige Skilegende Maria Riesch sorgt auch Jahre nach dem Ende ihrer Karriere weiterhin für Schlagzeilen – vor allem wegen ihrer Beziehung mit ihrem 25 Jahre älteren Freund Johann Schrempf .

Bei einem Event in München sprach das Paar kürzlich mit der Bild und gab ein exklusives Update zu ihrer Liebesgeschichte. Riesch, die mittlerweile 41 Jahre alt ist, verriet, dass sie und Schrempf, der 65-jährige General Manager des Luxusdampfers MS Europa 2, zusammenleben, aber auch viel unterwegs sind. Die beiden lernten sich vor Jahren auf dem Schiff kennen, als Riesch noch mit ihrem Ex-Mann Marcus Höfl (52) verheiratet war.

Nach der Trennung im August 2024 und der Scheidung im Januar 2025 begann die neue Beziehung mit Schrempf. Riesch betonte, dass es sich bei ihrer Beziehung nicht um eine kurze Affäre handelt, sondern um eine tiefe Verbindung. Bei uns passt es einfach, sagte die Gesamtweltcupsiegerin von 2011. Obwohl wir uns schon so lange kennen, hat es erst nach zehn Jahren richtig gefunkt.

Leider haben wir uns erst spät gefunden. Ein fester Wohnsitz ist für das Paar jedoch nicht gegeben. In Kitzbühel lebt Schrempf bei Riesch, am Gardasee haben sie gemeinsam eine neue Wohnung gefunden, und zusätzlich besitzt Schrempf ein Haus in der Steiermark, wo sein Sohn lebt. Bei uns wird es auf jeden Fall nicht langweilig, so Riesch.

Auch Schrempf schwärmt von seiner Partnerin: Sie ist für mich die größte und aufregendste Frau, die es gibt. Trotz der 25 Jahre Altersdifferenz und der unterschiedlichen Körpergröße – Schrempf ist einen halben Kopf kleiner als Riesch – gibt es auf Social Media gelegentlich kritische Kommentare. Doch das stört das Paar nicht. Da sind auch mal nicht so schöne Sachen bei, aber da stehen wir drüber, sagte Riesch gegenüber RTL.

Die beiden zeigen sich ungerührt von der öffentlichen Meinung und genießen ihre Zeit zusammen, ob auf Reisen, auf dem Schiff oder in ihren verschiedenen Wohnungen





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