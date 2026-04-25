Margrit Stamm spricht in der «Widmerei» über Leistungsdruck und Kindererziehung

Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm diskutiert in der neuen Talksendung «Widmerei» über die Herausforderungen der Kindererziehung, Leistungsdruck und die Bedeutung von Herkunft und frühen Erfahrungen.

Margrit Stamm , eine renommierte Erziehungswissenschaftlerin, widmet sich seit vielen Jahren intensiv der Erforschung der kindlichen Entwicklung und den grundlegenden Bedürfnissen, die Kinder für ein erfülltes Leben haben.

In der neuen Talksendung «Widmerei» teilt sie ihre tiefgreifenden Erkenntnisse und regt zum Nachdenken über aktuelle Herausforderungen in der Kindererziehung an. Ein zentraler Aspekt ihrer Ausführungen ist der zunehmende Leistungsdruck, dem Kinder und Jugendliche heutzutage ausgesetzt sind. Stamm beleuchtet, wie gut gemeinte Fördermaßnahmen schnell in eine Überforderung umschlagen können und warum der Fokus nicht darauf liegen sollte, Kinder einfach nur besser, schneller oder erfolgreicher zu machen.

Sie plädiert für einen ganzheitlichen Ansatz, der die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Kindes berücksichtigt und eine gesunde Entwicklung fördert. Dabei betont sie die prägende Rolle von Herkunft und frühen Erfahrungen, die das Fundament für die Persönlichkeitsentwicklung legen. Die Diskussion geht über rein pädagogische Aspekte hinaus und berührt gesellschaftliche Fragen, die das Aufwachsen von Kindern beeinflussen. Stamm argumentiert, dass ein übermäßiger Leistungsdruck nicht nur die psychische Gesundheit von Kindern gefährdet, sondern auch ihre Kreativität und Freude am Lernen beeinträchtigen kann.

Sie fordert eine Abkehr von starren Leistungskriterien und eine stärkere Wertschätzung der individuellen Stärken und Talente jedes Kindes. Die «Widmerei» ist ein innovatives Talkformat, das von Dominik Widmer moderiert wird und sowohl als Podcast wöchentlich als auch sonntags von 9 bis 11 Uhr auf verschiedenen Radiosendern wie Radio Argovia, Radio Bern1, Radio FM1, Radio Pilatus, Radio 24 und Radio 32 ausgestrahlt wird.

Das Format zeichnet sich durch seine Nähe zu den Gesprächspartnern, seinen Tiefgang und die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen aus. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen – Fachleute, Alltagshelden und Menschen mit besonderen Geschichten. Ziel der «Widmerei» ist es, einen Raum für offene und ehrliche Gespräche zu schaffen, in denen die Gesprächspartner ihre prägenden Erfahrungen, Beweggründe und Antriebskräfte teilen.

Hinter der Sendung stehen Dominik Widmer, ein erfahrener Journalist, Moderator und Schauspieler, sowie Selina Urech, eine Newsanchorin und Bundeshausredaktorin, die als Produzentin fungiert. Die Entstehung der «Widmerei» erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Redaktionen verschiedener Zeitungen, was eine hohe journalistische Qualität und eine breite Themenvielfalt gewährleistet. Die Sendung versteht sich als Plattform für den Austausch von Ideen und Perspektiven, die dazu beitragen, das Verständnis für komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge zu vertiefen.

Die Kombination aus Podcast und Radioübertragung ermöglicht es einem breiten Publikum, die Gespräche zu verfolgen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Dominik Widmer versteht es, eine Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit zu schaffen, in der sich die Gäste wohlfühlen und bereit sind, persönliche Einblicke zu gewähren. Die «Widmerei» ist mehr als nur eine Talkshow – sie ist ein Ort, an dem Menschen und die großen Fragen des Lebens im Mittelpunkt stehen.

Widmer trifft sich wöchentlich mit interessanten Persönlichkeiten, Experten und unsichtbaren Heldinnen und Helden des Alltags, um gemeinsam über das zu sprechen, was sie prägt, bewegt und antreibt. Die Gespräche sind persönlich, authentisch und tiefgründig. Die Sendung betont die Bedeutung des Zuhörens und des gegenseitigen Verständnisses. Denn nur wenn wir einander zuhören, können wir voneinander lernen – über andere und über uns selbst.

Margrit Stamm selbst ist eine vielseitige Persönlichkeit. Neben ihrer Tätigkeit als Erziehungswissenschaftlerin war sie die erste weibliche Wirtschaftsmoderatorin des Schweizer Fernsehens, ist erfolgreiche Unternehmerin und engagiert sich leidenschaftlich für Finanzbildung und die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Ihr breites Erfahrungsspektrum und ihre fundierten Kenntnisse machen sie zu einer wertvollen Gesprächspartnerin in der «Widmerei». Die Sendung bietet somit eine Plattform für eine vielschichtige Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen unserer Zeit.

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