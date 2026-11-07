Maren Kroymann kritisiert Sexismus und Harald Schmidt in neuer Dokumentation

Kabarettistin Maren Kroymann reflektiert in der Dokumentation 'Was haben wir gelacht' die sexistische Unterhaltungsbranche der 90er und kritisiert auch ihr eigenes früheres Rollenbild.

Die renommierte Kabarettistin Maren Kroymann hat ihre langjährige Karriere und die gesellschaftlichen Veränderungen im deutschen Unterhaltungsbereich kritisch aufgearbeitet. In der aktuellen Dokumentation "Was haben wir gelacht", die derzeit in den Schweizer Kinos läuft, blickt sie gemeinsam mit anderen Künstlerinnen auf die Fernsehunterhaltung der 1990er- und frühen 2000er-Jahre zurück. Der Film thematisiert explizit sexistische Witze, stereotype Rollenbilder und die Frage, inwiefern Frauen selbst an der Etablierung dieser Strukturen beteiligt waren. Kroymann nutzt diese Gelegenheit, um alte TV-Aufnahmen, darunter auch eigene Beiträge, einer sorgfältigen Neubewertung zu unterziehen.

Machtstruktur in der Comedy-Szene

Maren Kroymann betont, dass die Kontrolle darüber, worüber in einem Medium gelacht wird, direkt mit Macht verknüpft ist. Sie erklärt, dass Männer die Fernsehbranche jahrzehntelang dominierten und es Frauen schwerfiel, sich in diesem System einen Platz zu erobern. Als lesbische Frau sah sich Kroymann zusätzlich mit Vorurteilen und engen, oft klischeehaften Rollenbildern konfrontiert, gegen die sie kämpfen musste. Der Film "Was haben wir gelacht" dokumentiert detailliert, wie Frauen vor laufenden Kameras häufig herabgesetzt, sexualisiert oder gar zur bloßen Pointe degradiert wurden. Diese Machtasymmetrie prägte die humoristische Landschaft in Deutschland über viele Jahre hinweg nachhaltig.

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Kritik an Harald Schmidt und persönlicher Hintergrund

Einer der prominenten Entertainer, der im Film erwähnt und kritisch beleuchtet wird, ist Harald Schmidt. Maren Kroymann würdigt Schmidt als bemerkenswerten Künstler und schätzt seine Fähigkeit zu scharfen Pointen sowie seine intellektuelle Schlagfertigkeit. Sie beschreibt ihn als gebildeten Mann, der mit seiner Art damals etwas Neues in die deutsche Humorlandschaft brachte. Allerdings lehnte sie sein "Machogehabe" und seine frauenfeindlichen Witze stets ab. Ihre Sensibilität für diese Diskriminierung entwickelte sich bereits in ihrer Kindheit, als sie mit vier älteren Brüdern aufwuchs. Deren Witze über Frauen wurden ihr mit zunehmendem Alter zunehmend unangenehm, weshalb sie in der Pubertät in den 1960er-Jahren bereits wahrnahm, wie selbstverständlich sogar gewaltverherrlichende Jokes weitererzählt wurden.

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Reflexion der eigenen Karriere und Fehler

Ein zentraler Aspekt der Dokumentation ist die Forderung an die Künstlerinnen, auch ihre eigene Vergangenheit kritisch zu hinterfragen. Maren Kroymann erinnert sich an eine Szene, in der sie Verona Feldbusch, heute Verona Pooth, parodierte. Damals sorgte Pooth vor allem durch ihre Beziehung zu Dieter Bohlen, die daraus resultierende Ohrfeige und die anschließende Scheidung für Schlagzeilen. Die Regisseurinnen des Films, Eva Müller und Isabel Schneider, forderten Kroymann auf, diese Szene zu bewerten. Erst in diesem Moment wurde der Kabarettistin klar, dass sie die Dynamik der Gewalt und die öffentliche Herabsetzung Pooths völlig übersehen und verharmlost hatte. Sie admits, dass es nicht in Ordnung ist, sich über die Publizität, die eine Frau durch Gewalt erfährt, lustig zu machen.

Aktuelle Debatten und gesellschaftliche Auswirkungen

Maren Kroymann beobachtet aktuell eine gesellschaftliche Entwicklung, bei der manche Menschen politische Korrektheit nur widerwillig akzeptieren. Sie kritisiert das Phänomen, dass Personen, die früher nicht als Feministen galten, plötzlich feministisch argumentieren, sobald es um ihre eigenen Töchter geht. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass einige Menschen erleichtert sind, wieder Witze auf Kosten queerer Menschen und anderer Minderheiten machen zu dürfen. Im Gegensatz dazu sieht Harald Schmidt, der in einer Veranstaltung von "Deutschlandfunk Kultur on Tour" in Schwerin angesprochen wurde, keinen Anlass zur Selbstreflexion. Während Kritiker anmerken, dass er bei einer solchen öffentlichen Konfrontation in der Vergangenheit oft mit radikalen Maßnahmen reagiert hätte, ignoriert er die Kritik des Films weitgehend und bleibt bei seiner selbstgerechten Haltung.