Marco Campanella, Gault-Millau-Stern mit 19 Punkten, ist neuer Cheftochter des Grand Resort Bad Ragaz

Nach dem Wechsel von Sven Wassmer übernimmt Marco Campanella die Führung des Grand Resort Bad Ragaz. Der Tessiner, Gault-Millau-Meister mit 19 Punkten und 2 Michelin-Sterne, folgt im Mai 2027 ins Grand Resort und wird es führen, die beiden Restaurants im Hotel, Sanook und Nesso werden von ihm geleitet.

Das Grand Resort Bad Ragaz hat nun Marco Campanella als Nachfolger von Sven Wassmer gefunden. Der Tessiner hat zuletzt zehn Jahre für die Tschuggen Collection tätig und ist mit seiner Frau und Tochter im Frühling in die Bündner Herrschaft gezogen.

Campanella war für die Tchuggen Collection in den "La Brezza"-Restaurants tätig, zuerst im Winter im Hotel Eden Roc in Ascona. Ab April fand sich die "La Brezza" im Tschuggen Grand Hotel in Arosa. Gault-Millau kürte ihn 2025 zum "Koch des Jahres" und zeichnete ihn mit 19 Punkten aus, während die "La Brezza" zwei Sterne im "Guide Michelin" erhielt.

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Der Tessiner folgt nun ins Grand Resort Bad Ragaz und wird die dortigen zwei Restaurants führen, die "Nesso" und die "Sanook", mit Küchenchef und italienischem Chefin Renu Montalti wird das italienische Nesso geführt. Der Tessiner und Koch folgt im Frühling mit seiner Frau und Tochter in die Bündner Herrschaft. Von dort ist nicht weit zu seinem Bruder im Tessin, aber auch zu seinem Vater am Bodensee.