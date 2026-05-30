Marcia Lucas ist tot: Die US-Filmeditorin hinterließ einen bleibenden Einfluss auf 'Star Wars'

Die US-Filmeditorin Marcia Lucas ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Ihre Arbeit gab den ersten 'Star Wars'-Filmen den Oscar-reifen Schliff. Sie war eine Meisterin ihres Fachs und Geheimwaffe für Sternenkrieg-Schöpfer George Lucas. Ganze Kultszenen hätten es ohne die US-Editorin nicht auf die grosse Leinwand geschafft.

Die US- Filmeditorin und Ex-Frau von Regisseur und Produzent George Lucas , Marcia Lucas , ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Ihre Arbeit gab den ersten ' Star Wars '-Filmen den Oscar-reifen Schliff.

Ihre Arbeit war bekannt für ihre emotionale Intelligenz, Rhythmus und Humanität - eine seltene Fähigkeit, um die Wahrhaftigkeit einer Szene ausfindig zu machen und Herz, Momentum und Klarheit auf die Leinwand zu bringen. Lucasfilm schliesse sich der internationalen Filmgemeinde in der Trauer um Marcia Lucas an. Sie war eine Meisterin ihres Fachs und Geheimwaffe für Sternenkrieg-Schöpfer George Lucas. Ganze Kultszenen hätten es ohne die US-Editorin nicht auf die grosse Leinwand geschafft





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