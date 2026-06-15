Der neue Trainer des FC Zürich, Marcel Koller, ist optimistisch und will Erfolge erzielen. Er ist überzeugt, dass seine Gespräche mit dem Präsidentenpaar erfolgreich sein werden.

Beim FC Zürich beginnt ein neues Kapitel, aber wieder soll alles besser werden. Der neue Trainer Marcel Koller ist optimistisch und will Erfolge erzielen. Er ist überzeugt, dass seine Gespräche mit dem Präsidentenpaar Ancillo und Heliane Canepa erfolgreich sein werden.

Koller ist ein erfahrener Trainer und hat bereits Erfolge als Spieler und Trainer bei anderen Vereinen erzielt. Er ist 65 Jahre alt und will noch einmal Energie für ein weiteres Kapitel als Trainer aufbringen. Sein Ziel ist vage, aber er will besser sein als die letzte Saison. Koller hat bereits Erfahrungen als Trainer gesammelt und ist überzeugt, dass er Erfolge erzielen kann.

Er ist ein wichtiger Teil des FC Zürich und wird sich um die Mannschaft kümmern. Der FC Zürich hofft, dass Koller Erfolge erzielen wird und die Mannschaft verbessern kann





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