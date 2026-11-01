Marcel Hug und Catherine Debrunner gewinnen New York City Marathon 2026

Marcel Hug und Catherine Debrunner krönten ihre perfekte Saison 2026 mit Siegen beim New York City Marathon. Hug holte seinen achten Sieg, Debrunner dominierte die Frauen.

Die Schweizer Langstreckenläufer Marcel Hug und Catherine Debrunner haben den New York City Marathon 2026 gewonnen und damit eine außergewöhnlich erfolgreiche Saison gekrönt. Beide Athleten aus Luzern beendeten die Abbott World Marathon Majors als Gesamtsieger und setzten damit ein markantes Zeichen in der Welt des Marathonlaufs. Die Serie umfasst sieben prestigeträchtige Rennen weltweit und gilt als eine der höchsten Auszeichnungen im Behindertensport.

Marcel Hug holt achten Sieg in New York

Marcel Hug triumphierte am Sonntag mit einer Zeit von 1:28:14 Stunden. Er lag damit nur 1,13 Sekunden vor dem US-Amerikaner Daniel Romanchuk, der den zweiten Platz belegte. Dieser Erfolg bedeutete zugleich Hugs achten Sieg beim New York City Marathon, was seine Dominanz in diesem Rennen unterstreicht. Die Schweizer Paraplegiker Vereinigung würdigte die Leistung in einer Medienmitteilung als weiteren Beweis für die internationale Spitzenklasse des Luzerners.

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Die Saison 2026 war für Hug nahezu makellos. Er gewann alle sechs Marathonrennen, an denen er bei den World Marathon Majors teilnahm. Dazu gehörten die Läufen in Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago und New York. Besonders herausragend war sein Auftritt in Chicago, wo er mit 1:21:34 Stunden einen neuen Streckenrekord aufstellte. Aufgrund seiner konstant starken Leistungen hatte Hug bereits vor dem letzten Rennen in New York mit 165 Punkten den Gesamtsieg in der Serie sicher.

Catherine Debrunner setzt Zeichen im Frauenrennen

Auch Catherine Debrunner beendete ihre Saison mit einem triumphalen Auftritt in New York. Sie gewann das Frauenrennen in 1:40:02 Stunden. Ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte, die US-Amerikanerin Tatyana McFadden, betrug mehr als acht Minuten. Debrunner reiste als Führende der Gesamtwertung mit 140 Punkten nach New York und verteidigte diesen Führungspostens erfolgreich durch ihren Sieg. Ihre Saisonbilanz umfasst Siege in Tokyo, London, Berlin und Chicago. Lediglich in Boston belegte sie den zweiten Platz.

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Ähnlich wie Hug stellte auch Debrunner in der Saison 2026 Rekorde auf. In Chicago lief sie mit 1:33:16 Stunden einen neuen Weltrekord, wie die Medienmitteilung der Schweizer Paraplegiker Vereinigung bestätigte. Ihre konsequente Leistungskurve über den gesamten Sommer und Herbst hinweg ermöglichte es ihr, die Punkteführung vor dem letzten Rennen zu halten und den Titel mit Nachdruck zu verteidigen.

Manuela Schär mit Rekordsieg in Sydney

Neben Hug und Debrunner blickt eine weitere Luzernerin auf eine erfolgreiche Saison zurück: Manuela Schär. Sie gewann den Sydney Marathon in 1:42:04 Stunden und stellte damit einen neuen Streckenrekord auf. Ihre Leistungen bei den World Marathon Majors umfassten zudem einen zweiten Platz in Berlin sowie dritte Plätze in Chicago und London. Zudem gelang ihr ein weiterer Sieg in Kapstadt, das ab 2027 offiziell Teil der Serie werden wird.

Die eindrucksvollen Ergebnisse der drei Zentralschweizer Läufer verdeutlichen die herausragende Stellung des Schweizer Teams im internationalen Marathonbereich. Hug und Debrunner landeten in New York mit Rekordsiegen, während Schär sich durch weitere Platzierungen und Rekorde in der Serie etablierte. Diese Leistungen krönen ein Jahr, das durch Dominanz, Geschwindigkeit und technische Perfektion geprägt war. Die Athleten repräsentieren damit die Schweiz auf höchstem sportlichen Niveau.