Marcel Hirschl-Freund Kriechmayr plant Karriereende nach 2026

Marcel Kriechmayr strebt ein Karriereende nach den Winterspielen 2026 an. Der Österreicher startet mit Konditionstrainer Peter Meliessnig in die Saison und sieht sich fit für den Weltcupwinter.

Marcel Kriechmayr kündigt an, seine Profikarriere im alpinen Skiweltcup nach den Winterspielen 2026 und dem Weltcupwinter 2025/26 zu beenden. Der 35-jährige Speed-Spezialist plant zudem, in der aktuellen Saison weiterhin um Podestplätze zu fahren. Ein entscheidender Faktor für seinen Entschluss zur Fortsetzung ist die Rückkehr seines Konditionstrainers Peter Meliessnig in sein Team. Kriechmayr betont, dass er sich körperlich sogar in besserem Zustand befindet als in den letzten Jahren.

Start in den 17. Weltcupwinter

Marcel Kriechmayr startet am 28. November mit dem Super-G-Rennen in Copper Mountain in den USA offiziell in den Weltcupwinter. Dieser Wettkampf markiert den Beginn seiner 17. Saison im Weltkader. Der 20-fache Weltcupsieger, der sich zuvor zehn Siege in Abfahrten und zehn Siege im Super-G sichern konnte, sieht sich bereit für die bevorstehende Herausforderung. Mit diesem Start zielt er darauf ab, seine Form für die Höhepunkte der Saison zu optimieren.

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Sechste WM-Medaille in Crans-Montana

Der sportliche Gipfel für Marcel Kriechmayr in dieser Karrierephase ist die Weltmeisterschaft in Crans-Montana. Dort strebt der Österreicher seine sechste WM-Medaille an. Seine bisherige Bilanz bei Titelkämpfen umfasst zwei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und eine Bronzemedaille. Die Teilnahme in der Schweiz stellt somit einen zentralen Fokus seiner noch verbleibenden Wettkampftage dar.

Zukunftspläne und Rolle der Ehefrau

Obwohl Marcel Kriechmayr den genauen Zeitpunkt seines Rücktritts noch nicht publik macht, sind seine Pläne für die Zeit nach dem aktiven Sport bereits feststehend. Er schloss kategorisch aus, als TV-Experte in den Medien zu arbeiten. Stattdessen scherzte er bei einer Medienrunde, dass er als Hausmann zurückkehren möchte. Er betonte, dass seine Frau Michaela Kriechmayr intelligenter sei und einen cooleren Beruf ausübe, woraufhin sie dann finanziell für den Lebensunterhalt sorgen solle.

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Marcel Kriechmayr beschreibt sich selbst als Koch und Mann, der auch Hausarbeit erledigt. Er räumt jedoch ein, dass seine Fähigkeiten in diesem Bereich nicht mit denen auf der Skipiste vergleichbar sind. Nach eigenen Angaben schimpft seine Ehefrau Michaela bereits mit ihm, falls er nicht sorgfältig genug aufräumt. Diese humorvolle Selbstreflexion zeigt, dass er seine aktuelle Situation nicht allzu ernst nimmt, was positiv auf seine mentale Verfassung wirken könnte.

Auswirkungen auf die Konkurrenten

Die Ankündigung und die positive körperliche Verfassung von Marcel Kriechmayr stellen eine potenzielle Gefahr für die aktuelle Weltspitze dar. Seine Aussage, dass er zu Hause bleiben wird, sobald er merkt, nicht mehr gut genug zu sein, deutet auf eine pragmatische Herangehensweise hin. Für Konkurrenten wie Franjo von Allmen und Marco Odermatt bedeutet dies, dass der 35-Jährige weiterhin mit voller Kraft angreifen wird. Ein starker Start in die Saison bereitet die Grundlage für einen erfolgreichen Winter vor, der die Konkurrenz auf Trab hält.