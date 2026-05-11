Marcel Hähni SRF-Outdoor-Reporter begeistert mit seiner Wanderungstour

SRF-Outdo-Reporter Marcel Hähni führt in seiner Sendung eine Reise durch Klosterattraktionen in der Schweiz. Er erzählt von der MARIAstEIN im Kanton Solothurn, einem zweiten Wallfahrtsort der Schweiz, einer absolute Stille im «Lebkuchen für die Obrigkeit» und einem alten und hübschen Städtchen am ZURNISCHER SEE.

Vom abgeschiedenen Leben der Karthäuser über die bodenständige Einfachheit der Kapuziner bis zum arbeitsreichen Alltag der Benediktiner und der stillen Kraft der Zisterzienserinnen: SRF- Outdoor-Reporter Marcel Hähni nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise zwischen Natur, Geschichte und gelebter Spiritualität.

Marcel Hähni, Jahrgang 1970, ist Redaktor und Produzent bei Radio SRF 1 und ausgebildeter Wander- und Schneeschuh-Wanderleiter. Zu seinen bevorzugten Wanderzielen gehören die Zentralschweiz und die Ostschweiz mit dem Alpstein, dem Rätikon und dem Engadin. Regelmässig berichtet er auf srf1.ch und am Radio über seine neueste Reise





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcel Hähni Outdoor-Reporter Switzerland Kloster Mariastein Kartause Ittingen Kloster Frauenthal Kapuzinerkloster Rapperswil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRF Replay-Werbung: Warum SRG-Sender betroffen sind – ARD, ZDF und ORF aber nichtSeit Frühling 2026 schalten SRF, RTS und RSI nicht überspringbare Werbung im Replay-TV. ARD, ZDF und ORF sind ausgenommen, weil sie nicht Teil des Schweizer Werbemarkts sind.

Read more »

Streaming-Tipp Play SRF: 4 Filme voller Chaos und HumorHollywood kollabiert, Ehen implodieren, alle trinken zu viel: Diese vier Filme sind überraschend brillant.

Read more »

SRF-Kommentator: «Nicht typisch ESC»: Das hält Sven Epiney vom Schweizer BeitragDie Kommentatoren Sven Epiney und Victoria Turrian verraten vor dem Eurovision Song Contest ihre Favoriten – und sprechen über den Schweizer Beitrag.

Read more »

SRF Podcasts zum Muttertag und mehrEin Überblick über die SRF Podcasts zum Muttertag und weitere Themen, die Sie interessieren könnten.

Read more »