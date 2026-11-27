Der zehnfache MotoGP-Weltmeister Marc Márquez beendet mit 33 Jahren seine Karriere. Gesundheitliche Probleme, darunter Sehstörungen und ein geschwächter Arm, sind der ausschlaggebende Grund für den Rücktritt nach dem Saisonfinale in Valencia.

Der spanische Motorradrennfahrer Marc Márquez hat im Alter von 33 Jahren seinen Rücktritt aus der MotoGP-Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Der zehnfache Weltmeister wird seine aktive Karriere mit dem Saisonfinale am Sonntag in Valencia beenden. Die Gesundheit steht für den mehrfachen Titelträger nun an erster Stelle, nachdem er in der aktuellen Saison an seine physischen Grenzen gestoßen ist. Mit diesem Schritt endet eine Ära eines der dominantesten Fahrer in der Geschichte des Motorradsports.

Beschluss stand vor Titelgewinn in Portugal fest

Marc Márquez gab bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Valencia offen preis, dass die Entscheidung zum Rücktritt bereits vor dem Gewinn des zehnten Titels gefallen war. Auch wenn er um die Weltmeisterschaft kämpfte und diese erfolgreich beendete, war der Entschluss bereits getroffen. Der 33-Jährige betonte, dass es unabhängig vom Ergebnis gut oder schlecht war, nicht zur Änderung der Lage kam. Die Leidenschaft für das Rennfahren ist weiterhin vorhanden, und er fühlt sich konkurrenzfähig, doch er erkannte die Notwendigkeit, diese Situation zu verstehen und entsprechend zu handeln.

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Gesundheitliche Probleme als ausschlaggebender Faktor

Die primären Gründe für den Rücktritt liegen in anhaltenden gesundheitlichen Problemen. Marc Márquez leidet seit einem schweren Unfall im Jahr 2011 unter Diplopie, einer Störung, die zu doppeltem Sehen führt. Diese Symptome hatten sich nach den letzten beiden schweren Stürzen erneut bemerkbar gemacht. So trat das doppelte Bild in Indonesien für 48 Stunden auf und in Le Mans für zwölf Stunden. Obwohl er sich beide Male erholen konnte, besteht die Gefahr, dass die Erkrankung chronisch wird. Zusätzlich schwächte sich sein Arm nach der erneuten Operation in Le Mans im Laufe der Saison zunehmend ab.

Informationen an Umfeld und Vertragspartner Ducati

Der Informationskreis um den Rücktritt von Marc Márquez war zunächst sehr eng gefasst. Als einziger Mensch vor der öffentlichen Bekanntgabe wusste sein Bruder Alex Márquez, der immer noch sein engster Vertrauter ist, über die Pläne Bescheid. Die weitere Familie, einschließlich seiner Verlobten Gemma Pinto, wurde erst nach dem Titelgewinn in Portugal eingeweiht. Auch der Werkspartner Ducati erfuhr erst am Donnerstagabend in Valencia vom Rücktritt. Marc Márquez bedankte sich bei den Italienern für ihre Verständnis und erwähnte seinen Vertrag, der bis Ende 2028 läuft. Beim Vertragsunterzeichnung im März war er noch optimistisch, wusste jedoch nicht, dass weitere Operationen notwendig sein würden.

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Fokus auf Privatleben und Zukunft nach der MotoGP

Nach Ende seiner Laufbahn als MotoGP-Starspieler plant Marc Márquez, den Fokus auf sein Privatleben zu legen. Im Frühjahr hatte er angedeutet, seine Partnerin Gemma Pinto noch 2026 heiraten zu wollen. Die Entscheidung, den Ruhestand zu nehmen, obwohl er sich noch bei der Spitze fühle, ist für viele Fans schwer zu verstehen, aber für den Fahrer selbst logisch. Er hat alles erreicht und ist sich sicher, dass es jetzt das Richtige ist, in einem Moment der Größe aufzuhören. Die vielen Verletzungen an Händen, Fingern, Schultern, Armen, Beinen und Füßen sowie unzählige Operationen haben ihren Tribut gefordert.

Dankbarkeit für Vorbildfunktion und Karriereabschluss

Der zehnfache Weltmeister verabschiedet sich von den Fans mit Dankbarkeit für die Unterstützung während seiner Karriere. Seine Fans würdigen seinen Weg und erkennen an, dass er alles richtig gemacht hat. Der Rücktritt ist ein trauriger, aber verständlicher Schritt für einen Athleten, der sein Maximum gegeben hat. Marc Márquez wird für immer ein Vorbild bleiben und die Geschichte der MotoGP nachhaltig prägen. Der Saisonabschluss in Valencia markiert das Ende einer glorreichen Zeit, in der er durch seine Schnelligkeit und Leidenschaft zahlreiche Rekorde aufgestellt hat.