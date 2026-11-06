Marc Basseng erreicht mit Yangwang U9 Xtreme 503.17 km/h in Abu Dhabi

Marc Basseng und BYD schlagen mit dem Yangwang U9 Xtreme die 500-km/h-Marke. Der Rekord in Abu Dhabi gilt als schnellstes serienmäßiges Elektroauto.

Der deutsche Rennfahrer Marc Basseng hat am 1. November die lang ersehnte magische Grenze von 500 Kilometern pro Stunde durchbrochen. Mit dem speziell modifizierten Yangwang U9 Xtreme absolvierte er eine spektakuläre Fahrt auf der Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road in der Region Al Dhara, Emirat Abu Dhabi. Das offizielle Messergebnis liegt bei exakt 503,17 Kilometern pro Stunde. Diese Leistung markiert einen historischen Wendepunkt in der Automobilgeschichte, da die Marke von 500 km/h zuvor als unüberwindbare Hürde für Serienfahrzeuge galt.

FIA und Guinness ratifizieren den Speed-Rekord

Die FIA, die internationale Automobilweltorganisation, hat die Fahrt offiziell anerkannt. Parallel dazu werden von Guinness World Records zwei separate Titel verliehen. Diese beiden Auszeichnungen gelten für die höchste Geschwindigkeit eines Serienautos insgesamt. Zusätzlich wird ein weiterer Titel für die schnellste Geschwindigkeit eines elektrischen Serienfahrzeugs vergeben. Die Zertifizierung erfolgt unter der strengen Bedingung, dass die Geschwindigkeit in einer einzigen Fahrtrichtung gemessen wurde. Diese Regel ist entscheidend, um den Durchschnittswert aus Hin- und Rückfahrt zu eliminieren.

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Vorherige Rekorde basierten oft auf der Mittelwertbildung beider Fahrten. Ein prominentes Beispiel ist der Koenigsegg Agera RS. Dieses Fahrzeug erreichte im Jahr 2017 in Nevada einen Durchschnitt von rund 447 km/h. Auch dieser Versuch fand auf einer temporär gesperrten öffentlichen Straße statt. Die neue Vorgabe der FIA stellt höhere Anforderungen an die Stabilität und Sicherheit der Fahrzeuge im einseitigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb.

Technische Optimierungen und Teamarbeit

Der Weg zu diesem Erfolg war nicht gänzlich ohne Herausforderungen. Bei zwei ersten Versuchen am 31. Oktober erreichte der Yangwang U9 Xtreme maximal 490 km/h. Das Team um Marc Basseng nutzte die Nacht zur intensiven Arbeit an der Fahrzeugabstimmung. Sie passten den Anstellwinkel des Heckflügels präzise an, veränderten die Dämpfung und regelten den Reifendruck nach. Diese mikrofeinen Eingriffe machten den Unterschied zwischen einem guten und einem Rekordversuch aus.

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Die Durchführung des Versuchs erforderte logistische Höchstleistungen. Rund zehn Kilometer der Autobahn in der Region Al Dhara wurden für den Verkehr komplett gesperrt. Diese Sicherheitsmaßnahme gewährleistet, dass keine externen Faktoren das Ergebnis verfälschen oder die Insassen gefährden. Die Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren und dem Fahrer verlief dabei eng verzahnt, um die Aerodynamik und den Luftwiderstand bei extremen Geschwindigkeiten zu minimieren.

Überlegene Performance der Elektromotoren

Die zugrunde liegende Technik des Yangwang U9 Xtreme ist einzigartig in seiner Klasse. Vier separate Elektromotoren treiben jedes Rad individuell an. Jeder einzelne Motor leistet 555 Kilowatt. Zusammen ergeben sie eine Gesamtoutput von 2.220 Kilowatt. Laut Herstellerangaben entspricht dies mehr als 3.000 PS. Die Motoren erreichen eine Drehzahl von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute. Diese immense Power ist nötig, um das Fahrzeug gegen den extremen Luftwiderstand bei über 500 km/h zu drücken.

Das elektrische System arbeitet mit einer Spannung von 1.200 Volt. Im Vergleich dazu nutzt der normale U9 ein Bordnetz mit 800 Volt. Diese höhere Spannung ermöglicht schnellere Ladezeiten und effizientere Energieübertragung unter Last. Die Energie stammt aus einer Blade-Batterie, die auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen basiert. Diese Batterietechnologie ist zum Markenzeichen des chinesischen Herstellers BYD geworden und garantiert Sicherheit sowie Langlebigkeit.

Preis, Verfügbarkeit und Unfallrisiko

Trotz des technischen Siegs bleibt der Yangwang U9 Xtreme für die breite Masse unerreichbar. BYD plant, nur höchstens 30 Exemplare dieses Fahrzeugs zu bauen. Der Preis wird in Fachmedien mit über 20 Millionen Yuan angegeben. Umgerechnet entspricht dies rund drei Millionen US-Dollar. In der Schweiz ist die Marke Yangwang nicht offiziell erhältlich. Die Kombination aus extremer Seltenheit und astronomischem Preis sichert dem Modell einen Platz in der Nische der Luxus-Supercars.

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Die Risiken solcher Fahrten werden durch einen Vorfall kurz vor dem Rekord verdeutlicht. BYD veröffentlichte Aufnahmen eines schweren Unfalls mit einem U9 Xtreme während der Testphase. Der Wagen soll dabei über 400 km/h schnell gewesen sein. BYD selbst nannte weder die genaue Geschwindigkeit noch den genauen Zeitpunkt des Crashes. Dieser Unfall unterstreicht die Gefahr, die bei der Annäherung an physikalische Grenzen besteht.

Historischer Kontext und Wettbewerbsdruck

Der neue Rekord schlägt die bisherigen eigenen Bestmarken von BYD deutlich. Im September 2025 hatte Marc Basseng im deutschen Papenburg 496,22 km/h erreicht. Ein Jahr zuvor legte der normale U9 in derselben Stadt 391,94 km/h auf den Tacho. Die Entwicklung zeigt eine rasante Steigerung der Performance in kurzer Zeit. Dieser Wettbewerb treibt die Innovationen im Bereich der Elektromobilität voran.

Der Titel des schnellsten Autos der Welt ist umkämpft und dynamisch. Konkurrenten werden durch diese Leistung zu weiteren Entwicklungen motiviert. Es ist ungewiss, wie lange die neue Bestmarke von 503,17 km/h halten wird. Die Zukunft wird zeigen, ob andere Hersteller diese Hürde bald wieder knacken. Dennoch etabliert dieser Rekord ein neues Maßstab in der Technologie von Elektrosportwagen.