Details zur Trennung von Manuel Neuer und Anika bekannt. Der Torwart zog aus, nachdem das zweite Kind geboren war. Neue Pläne der Mutter.

Der langjährige Nationaltorhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft und des FC Bayern München, Manuel Neuer, hat seine Ehe mit Anika Neuer aufgegeben. Die Trennung erfolgte in einer hochsensiblen Phase, nachdem das Paar Ende August sein zweites gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte. Laut Berichten der Boulevardzeitung Bild reiste der 40-jährige Goalie wenige Wochen später nach Sizilien, was den Konflikt schließlich eskalieren ließ und zum Auszug aus dem gemeinsamen Zuhause am Tegernsee führte.

Reise nach Sizilien offenbart Affäre

Manuel Neuer war laut den vorliegenden Informationen bereits Ende September mit einer mutmaßlichen Physiotherapeutin in den Urlaub nach Sizilien gefahren. Das örtliche Fitnessstudio Bee Gold im Badeort Pachino hatte Anfang Oktober Bilder von diesem Besuch in seinen sozialen Medien veröffentlicht. Die Tragweite dieser Fotos wurde den Beteiligten jedoch erst später bewusst. Während Neuer mit einer anderen Frau in Italien weilte, kümmerte sich Anika Neuer um den neugeborenen Sohn und den zweijährigen gemeinsamen Bruder zu Hause.

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Trennungswunsch direkt nach der Geburt

Die Kommunikationskette zwischen den Eheleuten verlief extrem schnell und für Anika unerwartet. Manuel Neuer soll seiner Frau nur wenige Tage nach der Entbindung seinen Trennungswunsch mitgeteilt haben. Kurz darauf zog er aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee aus. Anika Neue erhielt scheinbar kurze Zeit später die Information, dass ihr Mann bereits nach Italien gereist war, um dort Zeit mit der anderen Frau zu verbringen. Sie verfügt nun über gemeinsame Fotos des Paares und weiß um die Identität der dritten Person.

Anika Neuer steht unter Schock

Aus dem Umfeld von Anika Neuer wird berichtet, dass die 26-jährige Mutter völlig erschüttert ist. Die Nachricht traf sie, als sie sich noch in der direkten Phase nach der Niederkunft befand. Für sie war der Rückzug ihres Mannes und die Hinwendung zu einer anderen Frau während ihrer Schwangerschaft und der ersten Zeit des Kindseins völlig aus dem Nichts gekommen. Die Situation hat dazu geführt, dass eine Welt für sie zusammengebrochen ist und sie sich nach wie vor in einer Schockstarre befindet. Der Streit innerhalb der Familie eskalierte durch die Reisefotos und die daraus resultierenden Erkenntnisse.

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Neuanfang in Grünwald bei München

Trotz der aktuellen Zerrüttung der Beziehung verlässt Anika Neuer das gemeinsame Zuhause am Tegernsee vorerst nicht. Sie zieht weiterhin mit den beiden gemeinsamen Söhnen im Haus am Tegernsee ein. Allerdings hat sie bereits konkrete Pläne für die Zukunft geschmiedet. Laut ihren Vertrauten bereitet sie einen Neuanfang vor und sucht aktiv nach einem neuen Wohnsitz. Als bevorzugte Location für sich und ihre Kinder gilt Grünwald bei München. Dieser Ort in der Nähe von München bietet ihr den Vorteil, in der Nähe von engen Freundinnen zu leben, was ihr in der schweren Zeit Unterstützung verspricht.

Mangelnde Öffentlichkeit gewünscht

Manuel Neuer zeigt sich bezüglich der Details seiner privaten Angelegenheiten derzeit komplett verschlossen und möchte sich zu dem Thema keine äußern. Diese Zurückhaltung korreliert mit den Aussagen seiner Umgebung, die die Art und Weise der Trennung als respektlos empfinden, insbesondere im Hinblick auf die Situation mit den jungen Kindern. Es wird kein Wunsch nach einer öffentlichen Vorverurteilung geäußert, solange lediglich Details aus dem Boulevard-Milieu kursieren. Manuel Neuer selbst äußert sich neutral zur Organisation seines Privatlebens und hat kein grundsätzliches Problem mit der Art und Weise, wie er seine privaten Angelegenheiten handhabt, solange die Privatsphäre gewahrt bleibt.