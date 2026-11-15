Manuel Akanji über Erling Haaland: Eigene Milch, Ehrgeiz und Guardiolas Taktikwechsel

Manuel Akanji verrät im Gespräch mit blue Sport, wie Erling Haaland tickt und wie Pep Guardiola seine Spieler mit kurzfristigen Taktikwechseln forderte.

Der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji gewährt im exklusiven Gespräch mit blue Sport Einblicke in den Alltag mit Erling Haaland. Der norwegische Stürmer sei nicht nur vor dem Tor ein besonderer Typ, sagt Akanji. Zudem berichtet der Verteidiger, wie der frühere Trainer Pep Guardiola seine Mannschaft auf Trab hielt.

Akanji und Haaland spielten gemeinsam bei Borussia Dortmund und bei Manchester City. In dieser Zeit teilten sich die beiden die Kabine und erlebten laut Akanji einige kuriose Momente. Die Aussagen stammen aus dem Gespräch mit blue Sport, in dem Akanji offen über seine Zeit mit dem Torjäger und dem Startrainer spricht.

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Erling Haaland pflegt seine eigenen Gewohnheiten

Erling Haaland folgt laut Manuel Akanji seinem eigenen Weg, unabhängig davon, wie andere das bewerten. Akanji beschreibt den Norweger als sehr eigenen Typ, der gerne sein eigenes Ding macht, auch wenn dies nicht bei allen gut ankommt.

Diese Haltung zeigt sich laut Akanji auch bei der Verpflegung. Während andere Spieler auf das Angebot des Vereins zurückgreifen, brachte Haaland seinen Proviant selbst mit. Akanji sagt wörtlich, Haaland habe immer seine eigene Milch dabei gehabt. Auch die Rüebli, also Karotten, brachte der Torjäger nach Akanjis Angaben selbst mit.

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Für Akanji passt diese Eigenheit zu einem Spieler, der nichts dem Zufall überlassen will. Vor dem gegnerischen Tor hört nach seiner Darstellung der Spass auf. Haaland sei unglaublich ehrgeizig, und jeder Abschluss im Training oder im Spiel verfolge laut Akanji ein einziges Ziel: den Ball im Netz zu versenken.

Einen Lupfer setze Haaland nach Akanjis Worten nicht aus Spielerei ein, um den Torhüter vorzuführen. Wenn er den Ball lupfe, geschehe dies, weil er damit ein Tor erzielen wolle. Akanji fasst es so zusammen: Es sei kein Zufall, dass Haaland so viel Erfolg habe.

Manuel Akanji und Erling Haaland als Teamkollegen

Manuel Akanji und Erling Haaland haben 182 Partien gemeinsam bestritten, insgesamt 13'964 Minuten. Der Punkteschnitt in diesen gemeinsamen Spielen liegt bei 2,07.

Bemerkenswert ist laut der Mitteilung von blue Sport, dass bis heute kein anderer Fussballer häufiger an Haalands Seite gespielt hat als Akanji. Umgekehrt ist der Norweger auch der häufigste Mitspieler des Schweizer Verteidigers. Diese Zahlen erklären, warum Akanji das Verhalten des Stürmers so gut einordnen kann.

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Pep Guardiola verlangt Präzision und überrascht

Pep Guardiola verlangt laut Manuel Akanji vor allem, dass die Spieler die einfachen Dinge gut machen. Der Spanier sei keineswegs so kompliziert, wie es manchmal den Anschein mache, sagt Akanji im Gespräch mit blue Sport.

Akanji beschreibt Guardiola als detailversessen. Schon ein Pass auf den falschen Fuss konnte den Trainer nach Akanjis Angaben aufregen. Bei aller Genauigkeit war Guardiola aber auch für Überraschungen gut.

So sei es vorgekommen, dass Guardiola seinen Spielern in einer Sitzung einen Plan präsentierte und am nächsten Tag mit einer völlig neuen Idee auftauchte. Damit war die Taktik laut Akanji wieder über den Haufen geworfen. Das Beispiel zeigt, wie flexibel der Startrainer seine Mannschaft führte, während Akanji und Haaland unter ihm bei Manchester City spielten.