Mansur Abbas erklärt die Hamas zur Terrorgruppe, um der Raam-Partei den Regierungseintritt zu ermöglichen. Dies ebnet Gadi Eisenkot den Weg zur Regierungsbildung mit Benjamin Netanyahu.

Der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei in Israel, Mansur Abbas, hat die Hamas offiziell als Terrororganisation eingestuft. Diese klare Positionierung beseitigt das letzte große Hindernis für den Eintritt seiner Partei in eine neue israelische Regierungskoalition. Abbas machte diesen Schritt nach einer Ankündigung des mit der Regierungsbildung beauftragten Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot.

Neue Voraussetzungen für die Koalitionsbildung

Gadi Eisenkot hatte die Einstufung der Hamas als Terrorgruppe zur zwingenden Voraussetzung für alle potenziellen Koalitionspartner gemacht. In einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Kan bestätigte Mansur Abbas, dieser Forderung nachzukommen. Damit schafft er die politischen Grundlagen für die Teilnahme der Raam-Partei an einer breiten Regierung.

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Eisenkot, der die Mitte-Partei Yachad führt, hatte zuvor vier grundlegende Prinzipien definiert, die jeder Regierungskandidat akzeptieren muss. Dazu zählt neben der Terrorismus-Einstufung der Hamas auch die Verpflichtung, die Herrschaft der Organisation im Gazastreifen zu zerschlagen. Israel müsse zudem als jüdischer und demokratischer Staat erhalten bleiben und die Werte der Unabhängigkeitserklärung wahren.

Politische Dynamik zwischen Eisenkot und Netanyahu

Benjamin Netanyahu warf Mansur Abbas zuvor vor, die Öffentlichkeit zu täuschen. Der geschäftsführende Ministerpräsident beschuldigte die arabischen Parteien wiederholt, Terrorismus zu unterstützen und eine Gefahr für die Sicherheit Israels zu darstellen. Trotz dieser scharfen Rhetorik kündigte Netanyahu am Abend an, Gadi Eisenkot im Falle einer Einheitsregierung das Amt des Regierungschefs im Zuge einer Rotation vorübergehend zu überlassen.

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Ein Treffen zwischen Gadi Eisenkot und Benjamin Netanyahu ist für den Sonntagmorgen vorgesehen, wie das Büro von Netanyahu bestätigte. Mansur Abbas betonte, dass er unter normalen Umständen die Regierung führen oder zumindest als Erster bei einer Rotation das Amt des Premierministers übernehmen würde. Um jedoch die Beteiligung arabischer Parteien zu ermöglichen, stelle er seine Prinzipien zurück.

Sicherheitsbedenken und vergangene Urteile

Mansur Abbas hatte das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 bereits zuvor als Terrorakt verurteilt, die Organisation selbst aber nie explizit als Terrorgruppe bezeichnet. Israelische Medien meldeten, diese Zurückhaltung diene dem Schutz seiner Familie vor Repressalien. Nun erhält er nach seiner klaren Positionierung einen privaten Sicherheitsschutz.

Eisenkot kritisierte am Freitagabend, dass die Verhandlungen mit der rechtskonservativen Likud-Partei von Benjamin Netanyahu keine Fortschritte made. Er warf den Verhandlungsführern vor, Zeit zu schinden und eine Neuwahl anzustreben. Auf der Social-Media-Plattform X schrieb er noch am selben Abend, Verhandlungen seien noch abends möglich.

Ausblick auf Einheitsregierung und Opposition

Die Partei Yachad von Eisenkot erhielt bei den Konsultationen mit Präsident Izchak Herzog die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung, obwohl sie bei der Parlamentswahl am 27. Oktober hinter der Likud-Partei lag. Mansur Abbas erwartet nun aufrichtige und zügige Verhandlungen mit der Mitte-Partei Yachad, um eine Regierungsbildung mit Beteiligung der arabischen Parteien zu sichern.

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Aus der Opposition gibt es bislang weitere Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien. Diese waren bei der Wahl am 27. Oktober zwar stark abgeschnitten, bleiben aber eine wichtige politische Kraft. Die nächsten Schritte hängen von den Ergebnissen der Gespräche am Sonntagmorgen ab.